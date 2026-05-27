Op de stoel van deze occasion heeft de beroemdste jurk ter wereld gezeten

Het schrijven over jurken laten we doorgaans over aan andere blogs, maar vandaag gaan we het toch even over kleding hebben. De Jaguar XJ die geveild wordt heeft namelijk zijn bekend te danken aan een jurk.

In 1994 gingen foto’s van deze Jaguar de hele wereld over. De focus lag echter niet op de auto, maar op de persoon die uitstapte. Dat was Lady Diana, gekleed in een zwarte jurk met ontblote schouders die destijds als uitdagend werd gezien. Diezelfde avond had Charles op tv bekend dat hij ontrouw was geweest en deze jurk werd gezien als een dikke middelvinger. Dit kledingstuk is geschiedenisboeken in gegaan als de revenge dress.

Jaguar XJ40

Goed, genoeg gezemeld over jurken. Het vervoer van Diana was dus deze Jaguar XJ40, uitgevoerd in groen met een beige interieur, met een 4,0 liter zes-in-lijn onder de kap. Als je het nog niet wist, dan weet je het nu: Diana had smaak. Het betreft een luxe Sovereign-uitvoering, maar het is dan weer geen LWB. Dat is dan toch weer bescheiden.



















Tussen 1994 en 1996 is ze diverse keren bij publieke evenementen verschenen in deze auto. In februari 1997 werd de Jaguar verkocht, luttele maanden voor haar dood. Sindsdien is er nauwelijks meer mee gereden, waardoor er nog maar 45.331 mile (72.953 kilometer) op de teller staat.

Deze beroemde Jag wordt geveild via The Market. Er wordt geen inschatting gemaakt van de opbrengst, dus dat is nog een verrassing.