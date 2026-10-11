Op deze EV zit voor 160k aan opties

De eerste elektrische Ferrari is buitengewoon controversieel, over de eerste elektrische Bentley zijn de meningen verdeeld, maar er is een luxe-EV die vrij is van controverse: de Rolls-Royce Spectre. Dit is gewoon in alle opzichten een échte Rolls-Royce.

Om te zeggen dat de Spectre gretig aftrek vindt is misschien wat overdreven, maar er staan inmiddels al 41 exemplaren op Nederlands kenteken. Dat is toch aardig wat voor een auto met een vanafprijs van bijna 4 ton. Overigens is de Spectre net zo duur als een Ghost, dus het is niet alsof klanten voor elektrisch kiezen omdat het prijstechnisch zo voordelig is. Dit is een EV die mensen kopen omdat ze ‘m echt willen.

Two-tone

De Spectre die je op de foto’s ziet staat al sinds juni 2024 op kenteken, maar is nu pas voor het eerst gespot. Terwijl deze Rolls toch een redelijk opvallende kleurstelling heeft en een Spectre uitstekend geschikt is als daily. Daarom is het opmerkelijk dat deze auto twee jaar lang niet gespot is. Alsof de auto een geest was…

Enfin, dit exemplaar valt dus dankzij de two-tone kleurstelling. Rood met zwart wordt al heel snel fout, maar het mag gezegd worden: deze combinatie van dieprood met zwart staat de Spectre uitstekend. We vermoeden dat het interieur ook fraai is samengesteld, maar dat kunnen we op de foto’s helaas niet zien.

Prijskaartje

Wat we wél weten is het prijskaartje: deze auto heeft € 556.529 gekost. Dat betekent dat er zo’n € 160.000 aan opties is gespendeerd. Nu moet je bij een Rolls niet raar opkijken als er peperdure opties op zitten, maar dit bedrag is wel bovengemiddeld voor een Spectre. Van de 41 exemplaren die op Nederlands kenteken staan, zijn er maar drie duurder en één daarvan is de nieuwe Black Badge. Oftewel: veel duurder dan dit wordt een gewone Spectre niet.

Met deze bijzondere Rolls schrijft @paulilenthee ditmaal de Spot van de Week op zijn naam. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

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