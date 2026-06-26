Op deze getunede BMW M5 met 1.000+ pk zit nog fabrieksgarantie

Kent u het verhaal van Rupsje nooit genoeg nog? De eigenaar van deze BMW M5 heeft iets soortgelijks. Wanneer de 727 pk niet genoeg is, is er maar een optie: upgrades doen. Precies zo’n geval staat op Marktplaats te koop.

Modderitis

Het gevalletje van vandaag is dus een BMW M5 (G90) die wat gekieteld is. BR-Performance is de schuldige geweest, die het motormanagementsysteem heeft aangepakt. Ze spelen wat met de ontsteking en brandstofinspuiting. Naast de computeraanpassingen zijn er bij deze occasion ook nog andere aanpassingen gedaan. Zo is er een Eventuri intake ter waarde van 2.790 euro gemonteerd, maar ook een Akrapović uitlaatsysteem met middenstuk en zonder de OPF, waar je ook ongeveer 10.000 euro voor betaalt. Uiteindelijk zorgen al deze upgrades ervoor dat het vermogen op een dikke 1.007 pk uitkomt. Hoe dan ook, je kunt herrie en snelheid verwachten als je het gaspedaal intrapt.

Voor garantie zijn we op vakantie

Wat wel frappant is: de verkopende partij geeft aan dat er nog fabrieksgarantie op de auto zit. Dit zijn mooie woorden, maar doorgaans vinden autofabrikanten het niet echt oké als je je nieuwe auto gaat tunen in de fabrieksgarantieperiode. Vaak vervalt dan de garantie. Deze dealer belooft dus plechtig dat er nog garantie op zit. Kleine kanttekening wel is dat de auto op 15-07-2024 op naam gezet is, en dus over ongeveer drie weken uit de garantieperiode gaat. Of je überhaupt nog iets hebt aan de garantie is maar de vraag.

Exterieur en interieur

De M5 heeft alle M-performance onderdelen die je kunt bedenken. Zo zit er een flinke carbon splitter aan de voorkant, is de grill ook van hetzelfde materiaal gemaakt en is de achterdiffuser ook van het koolstofvezel. En ja, ook de herkenbare M-spiegels en de sideskirt zijn van Carbon. Zit er dan geen carbon in het interieur, hoor ik je denken? Jazeker wel, ook daar kunnen we het kostbare materiaal vinden.







Naast de RS6 is dit natuurlijk ook een uiterst geschikte plofkraakbak, wellicht dat daarom er een klasse 3 + 5 alarmsysteem geïnstalleerd is. Zelfs inclusief peilzender en volgsysteem.

Afschrijving?

De gemodificeerde M5 kostte nieuw 173.630 euro. Ondanks dat hij nu bijna twee jaar oud is en in die tijd toch 15.911 km heeft gelopen, vraagt de verkoper er nog 178.995 euro voor. Het hoge prijskaartje zal komen vanwege de modificaties, maar of de auto daardoor ook meer waard wordt, is nog maar de vraag. Hij is hier te vinden.

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