Op deze manier gaan Hyundai en Kia jouw gore interieur aanpakken

Je hoeft geen Rob Geus te zijn om te weten dat sommige auto-interieurs ronduit goor zijn. Niet een beetje stoffig, maar het soort vies waarbij je liever niet wilt weten hoeveel oude frietjes, koffievlekken en mysterieuze bacteriën zich tussen stoel en middenconsole hebben verzameld. Vooral taxi’s, deelauto’s en gezins-SUV’s met kinderen achterin kunnen veranderen in een of ander biologisch experiment op wielen. Hyundai en Kia denken daar een oplossing voor te hebben. En die komt opvallend genoeg uit de hoek van uv-licht.

Een zonnebank voor je interieur

De Koreanen werken aan een systeem dat Plasma Care UVC heet. Klinkt een beetje alsof je er geesten mee kan vangen, maar het idee is serieus. Het systeem gebruikt zogenoemd far-UVC-licht met een golflengte van 200 tot 230 nanometer. Dus een soort zonnebank voor je interieur, alleen worden hier vooral bacteriën geroosterd in plaats van je huid.

Volgens Hyundai en Kia is deze specifieke vorm van uv-licht krachtig genoeg om bacteriën en virussen uit te schakelen, maar tegelijk veilig genoeg om mensen niet te beschadigen. Tenminste, dat is de claim. Normaal zie je UV-C vooral terug in sterilisatoren voor tandenborstels, medische apparatuur of industriële reiniging. Hyundai en Kia dachten blijkbaar: leuk… maar kunnen we dit ook in een auto stoppen? Het antwoord lijkt ja.

Bijna 97 procent minder virussen

De eerste testresultaten zijn opvallend stevig. In een testkamer ter grootte van een gemiddelde auto zagen de ingenieurs naar eigen zeggen een reductie van 96,8 procent van luchtgedragen virussen binnen 30 minuten. In labtests werd 99,9 procent van bacteriën die longontsteking kunnen veroorzaken al binnen 30 seconden uitgeschakeld. Na 60 seconden waren ze volledig verdwenen.

Ook in een echte auto werd getest, namelijk een Kia PV5. Daar zou na 40 minuten 99,9 procent van E. coli-bacteriën uit het interieur verdwenen zijn. Oftewel: minder bacteriën, minder geurtjes en hopelijk ook minder van die mysterieuze luchtjes waarvan niemand in de auto wil toegeven waar ze vandaan komen.

Klinkt slim, maar…

Voordat je enthousiast de configurator opent op zoek naar een “UV Clean Package”: deze technologie zit voorlopig nog niet in productieauto’s. Hyundai en Kia willen eerst verder testen en wachten nog op goedkeuring van toezichthouders. En er is nog een belangrijke vraag waar opvallend weinig over wordt gezegd: wat doet al dat uv-licht op de lange termijn met je interieur?

Iedereen die ooit verbleekt kunststof, uitgedroogd leer of een gescheurd dashboard heeft gezien, weet namelijk dat uv-straling niet bepaald vriendelijk is voor materialen. Het zou dus best ironisch zijn als je bacteriën verdwijnen, maar je dashboard na een paar jaar verandert in een uitgedroogde woestijn.

Toch is het idee niet gek. Zeker voor taxi’s, deelauto’s en ride-share-diensten kan zo’n automatische desinfectie-functie interessant zijn. De echte vraag is alleen: wil jij straks in een auto zitten die je onderweg stiekem een zonnebank-sessie geeft?

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