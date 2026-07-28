Volkswagen vindt dat jij te veel kunt kiezen en gaat actie ondernemen

Een Volkswagen configureren is tegenwoordig als een lekker avondje Netflix. Je weet dat je iets wilt, maar een uur later twijfel je nog steeds tussen 37 velgen, 18 stoelen en drie soorten koplampen. Volkswagen heeft daar gelukkig iets op bedacht. Niet door de configurator slimmer te maken, maar door simpelweg een groot deel van de keuzes weg te gooien.

Het mes gaat erin

De Volkswagen Group is bezig met een flinke kostenbesparing en daarbij blijft vrijwel niets onaangeraakt. Eerder werd natuurlijk al duidelijk dat de Duitse autobouwer tot de helft van zijn modellen wil gaan schrappen. Nu blijkt dus ook dat het aantal verschillende onderdelen met 75 procent omlaag moet.

Voor de volumemerken, Volkswagen, Škoda, SEAT, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens, betekent dat onder andere 60 procent minder koplampvarianten, de helft minder onderdelen voor voorbumpers en ongeveer 30 procent minder stoelmodules.

Ook de luxemerken komen er niet onderuit. Audi, Bentley en Lamborghini gaan ook flink inleveren als het gaat om keuzes. Het aantal stoelvarianten wordt daar zelfs met 90 procent teruggebracht. Daarnaast verdwijnen 60 procent van de verschillende stuurwielen en wordt het aanbod lichtmetalen velgen gehalveerd.

Niet alleen de onderdelen

Volkswagen kijkt natuurlijk verder dan alleen de onderdelen die in de kast liggen. Het bedrijf wil ook gewoon minder auto's bouwen. De productiecapaciteit moet de komende jaren dalen van 12 miljoen naar 9 miljoen auto's per jaar.

Dat gebeurt uiteraard niet alleen door minder te produceren, maar helaas ook door fabrieken te sluiten of af te schalen. Zo ging de Audi-fabriek in Brussel een tijdje geleden al dicht en werd de voormalige productielocatie in Dresden omgebouwd tot technologiecampus. Ook meerdere fabrieken in Duitsland en China produceren straks minder auto's.

China is niet meer vanzelfsprekend

Volgens Volkswagen is de noodzaak om te besparen groot. De Chinese markt, jarenlang de melkkoe van de Europese autofabrikanten, is veranderd. Lokale merken als BYD, Geely en SAIC groeien als onkruid en snoepen inmiddels ook in Europa marktaandeel af.

De reactie van Volkswagen is in ieder geval duidelijk: minder modellen, minder onderdelen en minder varianten. Dat is leuk voor de boekhouder en waarschijnlijk ook voor de logistieke afdeling. Alleen de eeuwige discussie of je die velgen nu in 19 of 20 inch wilt bestellen, wordt straks misschien wel een stuk korter.

Via: Motor1

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