Op deze manier hebben EV-rijders geen last van het overvolle stroomnet

We zien het nu al in Utrecht: de aankondiging van een slot op het stroomnet. Vanaf 1 juli 2026 komen de aanvragen voor nieuwe stroomaansluitingen daar op een grote wachtlijst. Slecht nieuws dus voor EV-rijders die meer laadpalen willen of een thuislader willen aanleggen. Gelukkig is er een oplossing.

Toevallig wordt op de dag dat de stroomstop wordt aangekondigd, ook de oplossing dicht in de buurt van Utrecht gevierd. Ik heb het over een laadstation van beheerder Electra in dezelfde provincie. Vandaag opende het Franse bedrijf haar 100ste snellaadpunt in Nederland. De laders staan in Veenendaal bij kantoorpand The Wave aan de A12.

De oplossing voor het volle stroomnet?

Net als andere laadboeren maakt Electra gebruik van grote batterijen bij de laadplekken. Deze batterijen worden op momenten dat het rustig is op het net opgeladen. Ze geven vervolgens de elektriciteit terug op piekmomenten. Hierdoor kunnen EV’s gewoon altijd op volledig vermogen opgeladen worden zonder het stroomnet te overbelasten.

Een maand geleden opende Fastned zulke accu’s bij snellaadlocatie langs de A2 bij Beesd en vandaag doet Electra dus hetzelfde in Veenendaal. Marco Verloop, wethouder van de gemeente Veenendaal, vindt het een goede ontwikkeling: ‘’Met het gebruik van batterijen heeft Electra een oplossing voor de netcongestie. Dat is innovatie die we zeker in onze regio goed kunnen gebruiken.”

Voor nu goed, maar…

Helaas zijn er ook nadelen aan deze manier. Fastned benadrukt bijvoorbeeld dat batterijen ‘’een belangrijke tijdelijke maatregel zijn om extra laadcapaciteit te creëren, maar geen structurele oplossing voor het probleem van netcongestie’’. Martijn Repko van Fastned zegt dan ook: ‘’Batterijen zoals deze kunnen helpen de komende jaren te overbruggen, maar de langetermijnoplossing is, naast verzwaring van het net, meer flexibele capaciteit vanuit netbeheerders. Overheid en netbeheerders moeten meer ruimte geven aan partijen die willen meedenken over oplossingen.’’

Wat dan wel weer prettig is: je kunt zowel bij Electra als bij Fastned opladen met één en hetzelfde pasje. Zowel in Nederland als op vakantie in het buitenland.