Vanaf nu kun je een auto huren waarin je zelf niet hoeft te rijden



Heb je een Tesla met verouderde hardware waardoor je nog steeds geen Full Self-Driving (Supervised) kunt gebruiken terwijl je er wel voor betaald hebt? Of wil je gewoon een keer ervaren hoe het is om in een semi-zelfrijdende auto gereden te worden? Dan moet je even een middagje Den Bosch plannen.

In deze stad vindt je namelijk de enige Tesla met FSD die je voor een uurtje kunt huren. Deelautoplatform MyWheels heeft de lokatie verkoos deze lokatie namelijk om de eerste van een groeiende floot aan semi-zelfrijdende Muks-mobielen te plaatsen. Volgens het bedrijf zouden dit soort semi-autonome deelauto's vooral de file- en parkeerdruk kunnen gaan verminderen.

Overigens zou dat laatstgenoemde niet door de semi-zelfrijdende capaciteiten van de Tesla's komen, maar omdat je de auto vooral met meerdere mensen zou moeten delen. Een principe wat we al langer kennen onder de naam 'carpoolen'.

Voor de vorm laten we deze gebrekkige motivatie maar even voor wat het is. Ook omzeilen we vakkundig de claim dat het hier gaat om zelfrijdende auto's, want dat zijn het simpelweg niet. De persoon achter het stuur is nog steeds de bestuurder, de software helpt alleen met bepaalde taken die hij of zij heeft. En dat betekent ook dat als er iets misgaat tijdens jouw huurperiode waarin je FSD hebt ingeschakeld, je de schuld niet op de auto kunt afschuiven. Ook MyWheels erkent dat de bestuurder in alle gevallen verantwoordelijk is voor wat er gebeurt, dus ook als de Tesla zelf besluit een enorme haat voor wielrenners op te bouwen.

Geen zelfrijdende taxi's, maar autonome deelmobiliteit

Opmerkelijk is dat MyWheels aangeeft dat het eigenlijk doet wat meneer Musk al jaren als toekomstvisie belooft: een toekomst waarbij iedereen een wagenpark vol zelfrijdende taxi's zou kunnen uitbaten. Volgens het bedrijf is de floot van uiteindelijk 50 Tesla's een voorsortering op het moment waarbij deze auto's volledig autonoom voor komen rijden en de huurder naar plaats van bestemming brengen. Iets wat voorlopig nog niet mogelijk is.

Overigens is het even snel een ritje boeken en ervaren wat FSD (Supervised) nu eigenlijk echt kan, voorlopig nog weggelegd voor de happy few. MyWheels heeft een kleine groep testgebruikers. Deze krijgen voor ze instappen allemaal een kleine cursus over de werking van het systeem. Veiligheid staat voorop bij de uitrol van dit nieuwe initiatief, stelt het bedrijf, waardoor het dit dus stapje voor stapje zal uitrollen. 'De opgedane praktijkervaring vormt de basis voor verdere opschaling zodra technologie en regelgeving daarvoor ruimte bieden', zoals MyWheels het zelf netjes zegt.

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