Brussel heeft een nieuw plan tegen hardrijders

Stel, je koopt een lekkere bak met 500 pk, maar zodra je een 30-zone inrijdt, besluit de software dat het vandaag wel even mooi is geweest. Klinkt natuurlijk een beetje als een of andere futuristische film, maar de Europese Commissie onderzoekt serieus of auto's in de toekomst automatisch moeten ingrijpen als je te hard rijdt. Voordat je je hooivork uit de schuur haalt: het gaat nog niet om een concreet wetsvoorstel, maar om een verkenning van de mogelijkheden.

Je rechtervoet krijgt gezelschap

Nieuwe auto's zijn tegenwoordig al behoorlijk vervelend. Piepje hier, trilling daar en een stuur dat rare dingen gaat doen als hij vindt dat je te dicht bij de belijning rijdt, verschrikkelijk. Afijn, sinds 2024 is ook Intelligent Speed Assistance (ISA) verplicht. Dat is dat gevaarlijke systeem dat de maximumsnelheid herkent en duidelijk laat merken wanneer jij ook maar iets te hard rijdt. De volgende stap zou dus nog verder gaan.

Volgens The Telegraph onderzoekt de Europese Commissie of auto's jou niet alleen moeten waarschuwen, maar dus ook gewoon moeten kunnen ingrijpen. Dankzij een heerlijke cocktail van gps, digitale kaarten, camera's die verkeersborden lezen en 5G zou een auto precies weten waar hij aan het rijden is. Kom je een weg met een lagere maximumsnelheid op? Dan zou de software gewoon kunnen voorkomen dat je harder rijdt dan toegestaan. In noodsituaties zou het systeem tijdelijk te omzeilen zijn, zodat je bijvoorbeeld nog wel kunt uitwijken of een andere gevaarlijke situatie kunt vermijden.

Leuke theorie, lastige praktijk

Op papier klinkt dat natuurlijk allemaal leuk en aardig. Minder snelheid betekent namelijk minder zware ongelukken. Verkeersveiligheidsorganisaties zien vanzelfsprekend lekker veel voordelen in een systeem dat bestuurders niet alleen waarschuwt, maar ook gewoon echt afremt. Alleen kent iedereen die een moderne auto rijdt ook de keerzijde.

Je auto denkt regelmatig dat je ineens 30 mag, terwijl je nog gewoon op een 80-weg rijdt. Of hij ziet een afritbord en besluit dat dat blijkbaar ook voor jou interessant is. Allemaal leuk als er alleen een icoontje op je dashboard verschijnt. Minder leuk als de auto op dat moment ook besluit het vermogen even flink terug te schroeven.

Daar komt ook nog bij dat zo'n systeem echt waterdicht moet zijn. Niet alleen moeten de kaarten altijd kloppen, ook de beveiliging moet 100 procent op orde zijn. Een auto die op afstand of door een fout in de software verkeerd ingrijpt, is waarschijnlijk niet de toekomst waar iemand op zit te wachten lijkt me.

Nog lang geen gelopen race

Voordat iedereen zijn auto op Marktplaats pleurt: het is allemaal nog niet officieel. Volgens de Europese Commissie worden op dit moment alleen gesprekken gevoerd met autofabrikanten en verkeersveiligheidsorganisaties om te onderzoeken of zo'n systeem in de toekomst wenselijk en haalbaar is. Mocht het ooit werkelijkheid worden, dan wordt 2030 genoemd als het vroegst mogelijke moment waarop nieuwe auto's ermee uitgerust zouden moeten worden.

De vraag is alleen of automobilisten daar net zo enthousiast over zijn als de beleidsmakers in Brussel. Want waarschuwen is één ding. Maar een auto die zelf besluit hoeveel gas jij mag geven? Van mij hoeft het niet.

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