Porsche gooit het roer compleet om en trapt op EV-rem

Jarenlang leek Porsche onaantastbaar in autoland. Meer modellen, meer varianten, meer SUV’s en een steeds ambitieuzere elektrische toekomst, het leek allemaal nauwelijks impact te hebben op de money machine uit Stuttgart. Tot nu dus. De gloriedagen waarin Porsche zonder enige moeite marges draaide waar andere fabrikanten alleen maar van konden dromen, lijken voorlopig even voorbij. En dat vraagt om een andere aanpak. Nieuwe CEO Michael Leiters heeft de opdracht gekregen om wat orde op zaken te stellen. Zijn missie is helder: Porsche moet weer meer Porsche worden.

De bezem erdoor

Dat zo’n koerswijziging nodig is, blijkt ook wel een beetje uit de cijfers. Wat dan? Nou de winstmarge van Porsche zakte vorig jaar naar slechts 1,1 procent. En voor een merk als Porsche, dat jarenlang bekendstond als een van de meest winstgevende autobouwers ter wereld is dat op z'n zachtst gezegd toch een vrij pijnlijke kwestie als je je verkopen in ziet zakken.

Volgens Leiters is Porsche eigenlijk gewoon te complex geworden, zo laat hij weten in gesprek met de Frankfurter Algemeine. Het merk biedt inmiddels een gigantische hoeveelheid varianten, uitvoeringen en aandrijflijnen aan, waardoor de organisatie log en duur is geworden. Om het simpel te houden: Porsche probeerde voor steeds meer kopers steeds meer dingen te zijn. Daarom haalt Leiters de bezem door de toko. Het modellengamma moet simpeler, het aantal varianten even een paar stappen terug en intern het mes in de complexiteit en de kosten.

En jazeker, daar hoort ook de EV-strategie bij. Porsche rekende de afgelopen jaren op een veel snellere elektrificatie en gigantische verkoopvolumes, maar de markt, en vooral China, bleek toch iets minder meegaand dan gehoopt.

Niet alles hoeft elektrisch

Voor alle liefhebbers onder ons is er gelukkig ook goed nieuws. Ondanks alle elektrificatieplannen blijft één heilige koe voorlopig onaangetast: de Porsche 911. Een volledig elektrische 911 komt er niet, dat maakte Leiters vrij duidelijk. In plaats daarvan ziet Porsche meer toekomst in hybrides die prestaties verbeteren zonder het karakter van de auto compleet te verpesten. Denk aan het performance-hybridesysteem dat inmiddels wordt gebruikt in de GTS en de Turbo.

En dat past eigenlijk wel heel mooi bij die nieuwe koers. Porsche moet niet de grootste willen zijn, of als eerste overal bij zijn. Porsche moet uitblinken in waar het groot mee werd. Heerlijke auto's bouwen die je koopt omdat je ze gewoon MOET hebben. Dus, minder volumejacht, minder complexiteit en minder focus op trends. Meer rijbeleving, meer exclusiviteit en meer emotie. Als Leiters zijn zin krijgt, gaat Porsche weer doen waar het ooit beroemd mee werd. Porsche zijn.

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