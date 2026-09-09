Tesla-pesten wordt de nieuwe rage

Of je nu voorstander bent van de semi-zelfrijdende Tesla's of niet, de problemen met de technologie blijven bestaan. En daar maken mensen dankbaar misbruik van. Je hebt alleen een paaltje nodig.

Soms moet je een beetje lol kunnen hebben in het leven. En soms moet dat een beetje ten koste gaan van ene heer Musk, de rijkste persoon op aarde. Als hij graag wil dat we allemaal als slapende zombies gerobotiseerd door het verkeer gaan, dan moet hij er ten minste voor zorgen dat het veilig gebeurt. Dat laatste wordt uitvoerig getest door mensen die het grappig vinden om voor een Cybercab te springen, zonder gevaar voor eigen leven. Hopelijk.

Hop en stop

Het idee is even simpel als kinderachtig. Trek de stoute schoenen aan (bij voorkeur hardloopschoenen), ga achter een paal staan en wacht op een zelfrijdende Tesla die voorbij komt. Vlak voordat deze bij jouw paal aankomt, spring je erachter vandaan en laat je de auto verschrikt tot stilstand komen. De inzittende zal ongetwijfeld wakker schrikken en je uitschelden, wat waarschijnlijk een belangrijk element van deze vorm van pesterij is.

Als je het helemaal bont wilt maken, dan ren je ook nog een klein stukje mee als de auto besluit weer op te trekken. Daardoor raakt hij helemaal in de war en husselt hij z'n passagiers extra goed door elkaar. Missie geslaagd.

Niet heel veilig

Uiteindelijk is deze manier van pesten, hoe grappig ook, niet goed te praten. Het levert nogal wat onveilige situaties op. Niet alleen voor de springer, want je weet nooit hoe de Tesla reageert, maar ook voor de rest van het verkeer dat mogelijk net zo hard schrikt van een plots stoppende of uitwijkende Robotaxi.

Aan de andere kant is het ook een heel goede test van de veiligheidssystemen die Tesla heeft ingebouwd. Maar of je daar je leven, of in ieder geval de volledigheid van je benen, voor op het spel wilt zetten?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover