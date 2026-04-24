Op deze Mercedes GLC zijn we écht jaloers

We kennen het riedeltje wel: in China is het populair om een model dat we hier kennen aan te bieden met een verlengde wielbasis. De Chinezen, die gemiddeld gezien 10 centimeter korter zijn dan wij, willen graag met de benen languit zitten. Ook in een 3 Serie zonder te upgraden naar een 5 Serie. Ook al is de wens voor lekker achterin zitten vaak direct geassocieerd met een sedan: SUV's kunnen tegenwoordig ook vaak met lange wielbasis. Zoals de nieuwe Mercedes GLC, die nu in China geïntroduceerd wordt als GLC L. Stiekem zijn we een beetje jaloers.

De verlengde Mercedes GLC L is natuurlijk een direct antwoord op de BMW iX3 LWB. Er is echter een groot verschil. Waar dat simpelweg een iX3 met lange wielbasis is, is Mercedes bij de GLC rigoureuzer te werk gegaan. De hele daklijn achter is anders. Bij de korte versie heb je te maken met een verrassend sterk aflopende daklijn. Bij de GLC L doet de daklijn wat meer denken aan de GLC op benzine: een veel minder steile lijn vanaf het dak naar beneden. Niet alleen wordt het zo een wat klassiekere SUV, ook lijkt het net even iets beter te passen bij de proporties van de lange GLC.

10 centimeter extra

De Mercedes GLC L voor China is 4,95 meter lang, wat 10 centimeter langer is dan 'onze' 4,85 meter lange GLC. Die laatste heeft een wielbasis van 2,97 meter, terwijl de lange GLC net boven de drie meter zit met 3,03 meter. De rest van de verlenging zit aan de achterkant, los van de andere vorm is de auto daar dus ook 4 centimeter langer. De extra wielbasis betekent meer beenruimte op de tweede zitrij, maar de verlenging en andere vormgeving aan de achterkant heeft nog een reden. De GLC L heeft een derde zitrij. Dat betekent dat er ruimte is voor zes stoelen.

Vleugje S-Klasse

Toch wil je vooral op die tweede zitrij van de Mercedes GLC L zitten. Daar krijg je heuse captain's chairs met massagefunctie, verwarming en ventilatie. En dus extra beenruimte. Verder van binnen krijg je dezelfde cabine als de normale GLC met het nieuwste Hyperscreen en alles wat daarbij hoort. Waarom je als gechauffeerde wellicht geen S-Klasse meer nodig heeft: Mercedes leent van hun topmodel optioneel de Airmatic-luchtvering en achterwielbesturing.

De nieuwe Mercedes GLC L blijft dus exclusief voor China, maar we krijgen nu wel een beetje FOMO door de nieuwe proporties. De dimensies zijn vrijwel identiek aan de EQE SUV, dus er is een gat voor. Toch?