Op deze Nederlandse weg word je keihard genaaid

Als er ergens 50.000 – ja dat lees je goed – boetes in één maand worden uitgedeeld, dan kun je je afvragen of het wel aan de weggebruikers ligt…

We hebben het over de Blankenburgverbinding, oftewel het stuk A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg. Daar moet je digitaal tol betalen, maar dat weet dus niemand. Althans, voor een heel groot deel van de weggebruikers is dit volstrekt onduidelijk. Gevolg: het regent boetes. Al twee jaar lang.

Dat deze tolweg problematisch is, wisten we al een tijdje. Twee jaar later is er echter weinig veranderd. Er worden maandelijks 50.000 boetes van 35 euro verstuurd, dus dat gaat om zo’n 600.000 boetes per jaar. Daarnaast worden er ook nog eens 100.000 betaalherinneringen per maand verstuurd, waarbij je 9 euro ‘herinneringskosten’ moet aftikken. Dit kun je dus eigenlijk ook zien als een boete. In totaal gaat het dan om 150.000 mensen per maand.

Pervers en immoreel

De vaste gebruikers weten wel dat ze over een tolweg rijden, maar het zijn de incidentele gebruikers die in de luren gelegd worden. Bijna de helft van de passanten zonder abonnement krijgt een betaalherinnering en moet dus 9 euro betalen bovenop de tol van 1,57 euro. Oud regeringscommissaris Arre Zuurpruim eh… Zuurmond noemt het pervers en immoreel. “Als je op voorhand begroot dat mensen dit fout doen, dan weet je dat je iets hebt ontworpen wat niet goed is.”

Daarmee slaat meneer Zuurmond de spijker op zijn kop, want de overheid ging er inderdaad in de begroting vanuit dat mensen massaal de fout in zouden gaan. Dat is ook niet zo gek, want er wordt van mensen verwacht dat ze een onduidelijk bord (Hoe werkt e-tol…?) langs de snelweg hebben gezien en vervolgens bij thuiskomst digitaal de tol overmaken. Als de begroting niet uitkwam hadden ze gewoon meer tol moeten vragen en niet op deze slinkse wijze mensen geld uit de zak moeten kloppen.

Petitie

Arre Zuurmond ergert zich dusdanig aan de situatie dat hij inmiddels een petitie heeft opgestart. Daarin roept hij de minister op om de situatie te verbeteren. Hij stelt voor om eerst gratis een digitale herinnering te sturen (scheelt weer papier) en als daar niet op gereageerd wordt gratis een herinnering per post te sturen. Dat klinkt al een stuk beter. Als je dit plan wil steunen, kun je de petitie ondertekenen op petities.nl.

Via: Kassa