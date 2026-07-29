Op deze occasion ga je zeker geld verdienen

Geld verdienen met iets wat leuk is. Die combi komt niet vaak voor. Maar toch is het zo!

Want we willen je graag even wijzen op deze occasion op Marktplaats. Een onverputste en origineel Nederlandse BMW 320i cabriolet van de generatie E36. En die generatie begint langzaam maar zeker een klassieker te worden. Waar de E30 inmiddels voor serieuze bedragen van eigenaar wisselt, bleef zijn opvolger jarenlang een beetje achter. Maar ook dat begint te veranderen.

Dat is eigenlijk niet zo gek. De E36 komt uit een tijd waarin BMW nog heerlijke analoge auto's bouwde. Achterwielaandrijving, een strak onderstel, een stoffen kap en in het geval van deze 320i Cabrio een zijdezachte zes-in-lijn. Met 150 pk en een automaat is dit geen scheurijzer, maar juist een ontspannen cruiser waar je het liefst met open dak zoveel mogelijk kilometers mee maakt. Waar een cabrio volgens ons eigenlijk ook voor bedoeld is.

Precies zo'n exemplaar staat nu te koop op Marktplaats. Een originele 320i Cabrio uit 1998 met 173.000 kilometer, zonder tuning of opvallende aanpassingen. Grijs met een donkerblauw lederen interieur. Dat ergens ook wel een soort paars lijkt te zijn. En een mooie blauwe kap mét een hardtop erbij. En nogmaals, onverprutst.

En juist dat maakt hem interessant. Want mooie, originele E36's worden langzaam schaars. Veel auto's zijn verlaagd, omgebouwd of simpelweg opgereden. Daardoor groeit de belangstelling voor nette exemplaren steeds verder en lijken ook de prijzen voorzichtig de goede kant op te kruipen. En voor de vraagprijs van 7945 euro hoef je het ook niet te laten, toch?

Wordt een E36 ooit net zo gewild als een E30? Misschien niet. Waarschijnlijk niet zelfs. Maar als je een betaalbare klassieker-in-wording zoekt waar je nu al plezier van hebt én die de komende jaren waarschijnlijk niet minder waard wordt, dan is deze E36 Cabrio misschien wel een van de slimste keuzes die je kunt maken.

Het is dat ik er geen ruimte voor heb, anders had ik het wel geweten.