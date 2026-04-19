Op deze plug-in hybride met V6 zit toch meer dan een ton aan BPM!

De compleet nieuwe modellen die in maart op kenteken zijn hebben we gisteren al behandeld. In dat opzicht was het een topmaand, met belangrijke nieuwkomers als de Renault Twingo E-Tech, de Kia EV2 en de elektrische Mercedes GLC. Maar hoe zat het met de supercars?

Bij de supercars kijken we zowel naar gloednieuwe modellen als naar geïmporteerde auto’s. Want die zijn vaak minstens zo interessant. Wat dacht je bijvoorbeeld van een auto die na 22 jaar voor het eerst op Nederlands kenteken is verschenen?

Ferrari F80

We hadden al gemeld dat de eerste Ferrari F80 in Nederland was gearriveerd, maar toen stond ‘ie nog niet op kenteken. Inmiddels heeft Gerard van der Horst het papierwerk geregeld en kunnen we dus ook vertellen wat deze auto gekost heeft. Hou je vast… €3.770.604. En dat voor een hybride zescilinder! De BPM was alsnog €104.826. Hoe dat kan? Nou, de CO2-uitstoot is maar nauwelijks lager dan die van de 12Cilindri met zijn atmosferische V12: 307 g/km versus 353 g/km.

Gerard zal er verder niet wakker van liggen. Hij koopt vaker een nieuwe supercar dan dat de gemiddelde Nederlander een nieuwe spijkerbroek koopt. Overigens is de tweede Ferrari F80 inmiddels ook al gearriveerd. Bernhard ten Brinke heeft er eentje in ontvangst genomen in Rosso Corsa. Die staat alleen nog niet op kenteken.

Maserati MC12

Bij de Maserati MC12 heeft het ietsje langer geduurd voordat het eerste exemplaar op Nederlands kenteken verscheen. Afgelopen maand is na 22 jaar (!) de allereerste MC12 op kenteken verschenen. Vorig jaar was er al een MC12 op Nederlandse bodem, maar die is toen niet geregistreerd.

Dat het zo lang geduurd heeft komt waarschijnlijk omdat er maar 50 van gebouwd zijn. De MC12 is daarmee een stuk zeldzamer dan de technisch identieke Enzo, waar er 8 keer zoveel van gemaakt zijn. Dit exemplaar hebben we in november met eigen ogen kunnen bekijken, want toen stond de MC12 op de veiling van Bonhams in Knokke. De auto is toen niet verkocht, maar nu heeft deze MC12 alsnog een eigenaar gevonden in Nederland. Wat deze auto waard is? Bonhams had de opbrengst destijds ingeschat op €3,4 tot €4 miljoen, dus dat is een beetje de richting waarin je moet denken.

Aston Martin Valhalla

In de categorie ‘gloednieuwe supercars’ verscheen de eerste Aston Martin Valhalla op Nederlands kenteken. Deze auto heeft een hele lange aanloop gehad, maar nu rijdt ‘ie dus daadwerkelijk rond in Nederland. Dit is de tweede auto met middenmotor, na de Valkyrie. De Valhalla is iets minder extreem, maar met 1.079 pk is het alsnog een bloedsnelle auto. Dit vermogen wordt geproduceerd door een combinatie van een V8 en drie elektromotoren.

De eigenaar van de eerste Nederlandse Valhalla heeft maar liefst €1.238.377 op moeten hoesten. Daarmee is deze auto een stuk duurder dan de SF90, terwijl de auto’s qua concept heel vergelijkbaar zijn. Ook de SF90 heeft een V8, drie elektromotoren en 1.000+ pk. En die auto heb je al voor minder dan 5 ton. Het verschil? De Valhalla is gelimiteerd op 999 stuks wereldwijd, terwijl je de SF90 op iedere straathoek ziet. Oké dat is misschien overdreven, maar er staan toch al 128 SF90’s op Nederlands kenteken.

Ferrari Enzo

Een MC12 is zeldzamer, zoals we zojuist geconcludeerd hebben, maar een Enzo blijft ook heel bijzonder. Zeker het nieuwe exemplaar wat nu op kenteken is gezet. Deze auto is namelijk volledig uitgevoerd in naakt carbon. Dat is een optie die Ferrari af fabriek nooit heeft geleverd, dus dit is achteraf gedaan. Origineel was deze Enzo geel. Ergens wel zonde, want dat is ook een gave en zeldzame kleur op de Enzo.

De RDW noteert een catalogusprijs van €909.770. Dat was inderdaad wat je toen voor een Enzo betaalde, maar inmiddels is de auto meerdere keren over de kop gegaan. Vorige maand werd een zwart exemplaar met heel weinig kilometers geveild voor een bizar bedrag van €12 miljoen. Dat is weliswaar uitschieter, maar deze auto is zeker goed voor een paar miljoen.

De Tomaso Pantera

We sluiten af met een auto uit de jaren '70: een De Tomaso Pantera. En niet zomaar eentje. Het betreft een Group 4-raceauto, waar er maar 14 van gebouwd zijn. Deze auto heeft tussen 1973 en 1982 deelgenomen aan tal van races op de bekende Italiaanse circuits.

Onder kap van deze Italiaanse sportwagen ligt een 5,7 liter Ford V8, die goed is voor 470 pk én een heerlijk ruig geluid. De auto was origineel zwart met rood, maar is later overgespoten in zijn huidige blauw-zwarte kleurstelling. Ook heel gaaf. De nieuwe eigenaar heeft €224.250 voor deze auto betaald. Een koopje, vergeleken met de andere auto’s uit dit artikel. Terwijl dit misschien wel de coolste van allemaal is.