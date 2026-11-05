ACM heeft slim idee om benzineprijs te drukken: deel actuele prijzen!

Gebruik je al een app om de brandstofprijzen in je omgeving te zien? Het is handig vergelijken met zo’n app, alleen kloppen de prijzen niet altijd. Daar wil de Autoriteit Consument & Markt ( ACM ) snel verandering in brengen.

Het gebeurde mij kortgeleden nog. Ik checkte via een app waar in de buurt de goedkoopste benzine werd verkocht op dat moment. Toevallig moest ik die dag al de kant op waar de goedkoopste prijzen waren. Wat blijkt wanneer ik aan de pomp sta: compleet andere prijzen. Het scheelt dan misschien maar luttele centen per liter, maar je voelt je toch bedrogen. Dat moet volgens de ACM niet meer gebeuren.

Waarom kloppen de Nederlandse benzineprijzen in apps vaak niet?

Huidige prijsvergelijkers en navigatie-apps leunen voornamelijk op de verwerking van transactiedata van zakelijke tankpassen, waarnemingen van 'prijsspotters' of web scraping. Daar gaan twee dingen fout. Omdat steeds meer zakelijke rijders overstappen op een elektrische auto, neemt het aantal tankpaskortingen en -transacties af. Hierdoor wordt de beschikbare brandstofdata op termijn minder actueel en minder betrouwbaar. Daarnaast moeten apps de data nu inkopen bij commerciële dataverwerkers. Hierdoor tonen apps als Google Maps in Nederland tot op heden vrijwel geen realtime pomprijzen langs je route.

Hoe moet het dan wel?

In een uitgebreid adviesrapport aan het ministerie van Klimaat en Groene Groei vraagt de toezichthouder de overheid om tankstations te verplichten hun actuele brandstofprijzen realtime en kosteloos te delen. Om te laten zien hoe het wél kan, wijst de ACM naar onze Oosterburen.

In Duitsland geldt al jaren een wettelijke verplichting om de prijzen realtime te delen bij iedere prijsverandering. De Duitse overheid stelt die data vervolgens volledig gratis beschikbaar aan ontwikkelaars. Daardoor zijn er in Duitsland meer dan 40 verschillende prijs-apps, vergelijkingssites en in-car navigatiesystemen die de automobilist live tonen waar écht de goedkoopste brandstof te halen valt.

De ACM verwacht dat het gratis beschikbaar stellen van data in Nederland hetzelfde effect zal hebben. Consumenten hoeven dan niet meer vooraf actief op een vergelijkingssite te zoeken, maar krijgen de goedkoopste pomp op hun route passief voorgeschoteld via hun vertrouwde navigatiesysteem.

Flinke besparing op benzinekosten!

Volgens het ACM kan een verplichting tot datadeling de prijzen aan de pomp ook echt omlaag brengen. Sterker nog, de autoriteit durft zelfs een geldbedrag te noemen dat we ermee kunnen besparen: 0,01 euro per liter benzine. Duitse studies denken eerder aan 2 of 3 cent. Het is niet veel, maar wel wat. Alles bij elkaar zouden we er samen 59 miljoen euro per jaar mee kunnen besparen.

Hoe moet het systeem eruitzien?

De ACM adviseert dat er een centrale plek moet komen waar de data opgehaald kan worden. Dat kan een overheidsinstantie zijn (zoals in Duitsland), maar de overheid kan de taak ook via een openbare aanbesteding uitbesteden aan een bedrijf. Die centrale partij verzamelt de prijsdata verplicht bij de tankstations en stelt deze via een open API kosteloos en zonder belemmeringen beschikbaar aan app-ontwikkelaars en navigatiediensten.

Met het uitgebreide adviesrapport heeft de ACM het dossier neergelegd bij het ministerie van Economische Zaken/Klimaat. Het is nu aan de politiek om wetgeving voor te bereiden die tankstations verplicht hun actuele pompprijzen openbaar te maken. Mocht het kabinet het advies overnemen, dan zouden we eindelijk in de navigatiesystemen en brandstofapps betrouwbare prijsinformatie krijgen in Nederland.

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