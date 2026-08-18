Op welke dikke BMW breng jij een bod uit?

BMW is een geliefd merk onder de Autoblog-lezers, dus daar kunnen we natuurlijk niet genoeg over schrijven. Jullie treffen het: we hebben nu in één klap vier BMW-occasions voor jullie. Deze worden allemaal geveild via The Collectables.

Het zijn alle vier BMW’s, maar toch zijn het behoorlijk uiteenlopende auto’s. Van zes tot twaalf cilinders: er is voor ieder wat wils. We nemen de bijzondere Bimmers één voor één met jullie door.























We beginnen met een V12 coupé. Dat kan natuurlijk maar één auto zijn: een E31 8 Serie. In dit geval de 850CSi. The Collectables had onlangs ook al een blauw exemplaar in de aanbieding, nu wordt er een 850CSi geveild in de kleur Calypsorot. Die is misschien nog wel fraaier, want potverdorie... wat staat deze kleur goed.

De V12 in de 850CSi is 5,6 liter groot en is daarmee nog een slagje groter dan die in de 850i. Dit resulteert in 381 pk en 550 Nm een koppel. De 850CSi was altijd handgeschakeld, dus je hoeft niet te dealen met een automaat uit het jaar kruik. Met een totale productie van 1.510 exemplaren is dit een echte Collectable.





















De M3 dateert uit precies hetzelfde bouwjaar als de 850CSi, namelijk 1996. E36 M3’s kon je heel lang voor een appel en een ei op de kop tikken, maar inmiddels zijn mooie exemplaren flink in prijs gestegen. En je raadt het al: dit ís een mooi exemplaar.

Om te beginnen is het een origineel Nederlandse auto, met aantoonbaar 151.520 kilometer op de teller. Deze auto is prachtig uitgevoerd in Estorilblau en is onverprutst. Er is wel een Eibach B12 Pro-kit onder en een AC Schnitzer-veerpootbrug gemonteerd, maar dat zijn zeker geen minpunten. Echt zeldzaam is een E36 M3 natuurlijk niet, maar de sedan is wel een stukje zeldzamer dan de coupé. En naar een origineel Nederlands exemplaar in deze staat kun je zeker lang zoeken!

























Over zeldzaam gesproken: wat dacht je van een M4 CS? Het plan was om 3.000 exemplaren te bouwen, maar dat werden er uiteindelijk 2.173. Slechts 20 exemplaren waren bestemd voor Nederland en – inderdaad – dit is er eentje van. Deze auto heeft nog maar 60.645 kilometer op de klok.

De M4 CS combineert 460 pk met een carbon motorkap, dak, splitter en spoiler. Ook vanbinnen is gewicht bespaart, met lussen in plaats van handgrepen. Het zijn allemaal kleine aanpassingen, maar het maakt de M4 net een tandje scherper. En je hebt het gevoel dat je in iets speciaals rijdt, dat is ook wat waard. Naast de subtiele spoiler en splitter is de CS te herkennen aan de exclusieve kleur (San Marino Blue) en velgen. Oh ja, en de dikke powerdome op de motorkap. Het geheel is lekker dik, zonder dat het al te opzichtig wordt.





















Last but not least: een M5 van de vorige generatie. Deze heeft nog gewoon een traditioneel design dat niemand tegen het hoofd stoot en géén stekker. Dit exemplaar uit 2018 is origineel Nederlands en heeft nog maar 26.456 kilometer op de teller.

Het gaat hier om de Competition-variant, wat betekent: 625 pk. Ja, de nieuwe heeft nog 100 pk extra, maar die weegt ook bijna 600 kg extra. De Competition heeft verder een scherper onderstel en standaard een M Sport-uitlaat. Qua uiterlijk is dit een behoorlijk ingetogen auto, zo in het zwart. Je kunt er dus prima mee voor de dag komen bij je zakenrelaties.

Welke auto van dit viertal heeft jouw voorkeur? Laat het weten in de comments, of nog beter: breng meteen een bod uit via The Collectables. Als je interesse hebt in de M4 CS moet je niet te lang wachten, want die veiling loopt donderdag om 20.00 al af.

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