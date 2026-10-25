Op welke Porsche 911 breng jij een bod uit?

Een Porsche 911, wie droomt er niet van? Bij The Collectables kun je je hart ophalen want ze hebben momenteel maar liefst acht 911’s in de aanbieding. Je zou bijna denken dat ze gelieerd zijn aan een Porsche-dealer.

Er zit voor ieder wat wils bij: luchtgekoeld, watergekoeld, atmosferisch, turbo, coupé, cabrio, handbak, PDK, noem het maar op. We nemen de auto’s één voor één met jullie door, van oud naar nieuw.

De opa van het stel is een G-Model uit 1987. Een Carrera 3.2 om precies te zijn, de laatste evolutie van de oer-911 met de grootste motor. Dit exemplaar is voorzien van de destijds nieuwe G50-versnellingsbak van Getrag. In het donkerblauw is het een plaatje om te zien. Maar ja, in welke kleur niet?

Het pareltje is toch wel deze oer-Turbo. Een icoon dat verder weinig introductie behoeft. Het betreft een Amerikaanse uitvoering, maar de auto is wél geleverd door Pon. Wat dit exemplaar extra bijzonder maakt is het feit dat deze 930 een vijfbak heeft in plaats van een vierbak. Hier zijn er maar 1.581 van gebouwd. Bovendien staat er slechts 47.000 kilometer op de teller.

Voor iedere generatie 911 is wel wat te zeggen. En ook zo’n 993 ziet er verdraaid lekker uit. Het betreft een Carrera 2, lekker puur met handbak en achterwielaandrijving. Het uiterlijk is nog wat opgeleukt met 18 inch Cupvelgen en een Carrera RS-voorspoiler. Deze 993 komt oorspronkelijk uit Duitsland, maar verkeert inmiddels alweer 28 jaar in Nederland.

Een 996 mag ook niet ontbreken. Het gaat om een 996.2, zonder spiegeleieren dus. Het betreft een Carrera 4S met 320 pk. Een leuk speeltje voor de zomer, maar dankzij de vierwielaandrijving en de bijgeleverde hardtop zou je er ook prima in de winter mee kunnen rijden. Dat hebben de vorige eigenaren waarschijnlijk niet gedaan, want er staan nog maar 84.741 km op de klok.

Wil je een 4S met open dak en een handbak, maar toch liever een 997? Dat kan ook. Deze auto heeft 355 pk en is voorzien van onder meer PASM, sportstoelen en Bose Surround Sound. Deze 997 is origineel Nederlands en heeft nog maar 74.473 km gelopen.

Een 997-variant die je weinig ziet is de Targa. Deze heeft niet de karakteristieke rolbeugel, maar is toch makkelijk te herkennen aan de afwijkende raampartij met de chromen sierstrip. De Targa is een mooi compromis en het is weer eens wat anders dan de zoveelste 997 Coupé of Cabrio. Dit exemplaar is ook fraai uitgevoerd, met een volledig bruin interieur. Ook nog het vermelden waard: de kilometerstand van 77.554 km.

Deze 997 is een ouderwetse achterwielaandrijver, die zijn 355 pk’s allemaal naar de achterwielen stuurt. Het betreft een origineel Nederlandse auto met een watergekoelde eh… waterdichte onderhoudshistorie.

Deze is eigenlijk al geclaimd door Wouter, maar hé, het is een veiling, dus iedereen mag meebieden. De 997 Turbo is 18 jaar later (ja, de tijd vliegt) nog altijd een imposant snelle auto, met zijn 480 pk en 620 Nm aan koppel. En dankzij de vierwielaandrijving is het gelukkig geen widowmaker. Wel zo prettig voor je vrouw. Het is wederom een Nederlands geleverde auto, met maar 71.394 km op de teller.

Oké, dit is echt de laatste: een 997.2 Carrera 4S. Ten opzichte van de 997.1 heeft deze méér vermogen (385 pk) en mínder kwalen. Bovendien heeft deze auto de onvolprezen PDK. En ook hier gaat het weer om een origineel Nederlandse auto.

Keuze genoeg dus! Laat in de reacties weten welke jij het liefst wil hebben. Of breng gewoon meteen een bod uit op de website van The Collectables, nog beter. Daar kun je ook meteen meer info en foto's vinden.

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