Opel Corsa GSE is eindelijk hier: de snelste Opel ooit!

Een tijd lang heeft Opel alles en iedereen klaargemaakt voor dit moment, maar nu zijn we er dan eindelijk: de onthulling van de Opel Corsa GSE (Grand Sport Electric). Hoewel we een groot deel van de informatie al wel konden invullen dankzij soortgelijke auto’s in de Stellantis-stal is het toch leuk om de nieuwste hete Opel-hatchback nu eindelijk echt te zien.

Volgens de makers krijgt de nieuwe Corsa GSE ‘’de sportieve GSi-genen van de eerste Corsa-generatie mee naar de toekomst’’. Dat doet de hatchback alleen al met zijn specificaties. Dankzij de bekende 281 pk sterke elektrokrachtbron met 345 Nm aan koppel is dit de krachtigste productie-Corsa die Opel ooit heeft gebouwd. Tevens is het de allersnelste straat-Opel ooit. In 5,5 seconden schiet ie naar de 100 km/u. De top ligt dan weer op 180 km/u.

Net als zijn broers krijgt de Corsa GSE een 51-kWh batterijpakket. De actieradius en laadsnelheden van de Corsa GSE deelt Opel dan weer niet, maar die kunnen we wel raden. De Lancia Ypsilon HF op hetzelfde platform haalt 370 kilometer per uur en heeft tenminste een half uur nodig om van 20 naar 80 procent op te laden. Opel vertelt trouwens wel dat je V2L (Vehicle-to-Load) kunt laden met deze hot-hatch.

Sportief uiterlijk?

Opel heeft het bij het uiterlijk over de terugkeer van het merk op de markt van echte 'hot hatches'. Van buitenkant zie je dan ook wel dat dit geen gewone Corsa is, maar het had van mij allemaal nog wel wat pittiger gemogen. De wielkasten zijn iets breder, maar niet erg veel, er zit een nieuwe voorbumper op die nog wel tof is en de achterkant is scherper vormgegeven. De wielen vind ik dan weer wel erg goed gelukt. Net als de Corsa A zijn er drie spaaks wielen. Ze meten 18-inch, verbergen een knalgele remklauw en hebben Michelin Pilot Sport 4S om ze heen.











Ik kan me niet voorstellen dat de Corsa GSE op de weg heel anders rijdt dan de Ypsilon HF. Ook de Opel krijgt een Torsen-multiplaat sperdifferentieel, voorwielaandrijving, verlaagd sportonderstel en een Alcon-remsysteem met vier zuigers per klauw. Opel zegt wel dat de stuurinrichting en aluminium sportpedalen anders zijn afgesteld voor GSE.

Rijden kan overigens in drie verschillende standen: Sport, Normal en Eco. In de sportieve stand krijg je het volle vermogen en probeert de Corsa GSE er alles uit te peuteren dat erin zit. In Normal houdt de krachtbron 50 pk achter de hand en in Eco wordt de topsnelheid begrensd op 150 km/u.

Geinig interieur

Aan de binnenkant heeft Opel wel goed werk geleverd op het sportieve vlak. De sportstoelen hebben een opvallend zwart-grijs-gele ruitjespatroon, wat ook nog eens een knipoog is naar de oude Corsa. Zo’n beetje de hele cabine is bekleed met Alcantara en zit vol knalgele accenten, zoals de stiksels en natuurlijk de gordels. Her en der vind je wat GSE-logo’s en op het 10-inch middenscherm kun je naast de navi en batterijgegevens ook zien met hoeveel G-krachten je door een bocht ging of hoe snel je bij het stoplicht wegsprintte. De stoelen en het stuur zijn te verwarmen en er zit ook nog een 180-graden achteruitrijcamera op.

Een prijs of leverdatum hebben we op dit moment nog niet. Concerngenoot Lancia geeft alvast een goede indicatie. Zij vragen 40.950 euro in Nederland voor de Lancia HF (42.270 euro in België). Als Opel die prijs overneemt, is de Corsa GSE bijna 11.000 euro duurder dan de elektrische instap-Corsa. Heb jij het er voor over?