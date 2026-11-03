Opel geeft ruim 900.000 klanten advies: stop onmiddellijk met rijden!

Bij sommige terugroepacties kun je prima doorrijden (en dan doen Nederlanders dan ook). Maar als de fabrikant een officieel Stop-Drive-advies afgeeft, is het menens. Dit gebeurt nu weer bij Opel.

Volgens gegevens van het KBA (de Duitse RDW) omvat de overkoepelende actie wereldwijd maar liefst 900.000. Daarvan staan er ruim 11.000 in Nederland. De Nederlandse Opel-rijders hebben een dringende waarschuwing gekregen: laat de auto per direct staan en rijd er geen meter meer mee. Het gevreesde Takata-airbagspook slaat opnieuw genadeloos toe. Dit keer zijn de Opel Astra H (gebouwd tussen 2005 en 2014) en de Opel Vectra en Signum (gebouwd tussen 2005 en 2008) aan de beurt.

Eigenaren van deze auto's worden door de importeur per brief benaderd met de dringende oproep de sleutel niet meer omdraaien. En dat is niet voor niets: bij een aanrijding kan het airbagpatroon in het stuurwiel door ouderdom, vocht en hitteschommelingen exploderen. De metalen behuizing van het opblaassysteem versnippert daardoor in feite als een handgranaat, waarbij scherpe scherven met hoge snelheid het interieur in vliegen.

Wat moet je doen als Opel-rijder?

Heb je een Opel Astra H, Vectra of Signum uit de genoemde bouwrijen voor de deur staan? Check eerst of jouw auto geraakt wordt door de actie. Opel update momenteel haar online terugroepregister om snel op chassisnummer te kunnen zoeken. Je kunt ook wachten op de post. Heb je zo’n 'Stop-Drive'-brief ontvangen? Rijd dan absoluut niet zelf naar de garage. Neem direct telefonisch contact op met een merkdealer.

Alweer?

Vorig jaar schreven we op Autoblog al over een grote terugroepactie van Opel waarbij de bekende 'stuur-airbag' moest worden vervangen. Toen ging het echter om een reguliere terugroepactie, waarbij eigenaren de oproep kregen om op termijn een afspraak te maken bij de dealer. Nu is die waarschuwing veranderd in een Stop-Drive-advies. Een Stop-Drive is de zwaarste en meest extreme instructie die een autofabrikant kan afgeven. Het betekent dat het risico op letsel zó acuut is geworden dat de auto tot aan de herstelling niet meer op de openbare weg mag komen.

Waar de zwaarste Stop-Drive-maatregel (intern gecodeerd als KU3) eerder vooral gold in hete, vochtige Zuid-Europese landen (waar het ontstekingsmiddel in de airbags sneller degradeert), heeft Stellantis de maatregel nu Europa-wijd uitgerold. Daarmee vallen de Nederlandse auto's formeel onder het rijverbod. De eerdere acties trof ook de Astra J, Zafira en Corsa. Nu zijn het specifiek de Astra H en de Vectra/Signum-generatie die acuut gevaar lopen.

Stellantis krijgt billenkoek

De Duitse ADAC hekelt het feit dat de bouwjaar-marge (zoals 2005 tot 2014 bij de Astra H) negen jaar beslaat, maar dat het voor een eigenaar nog steeds enorm lastig is om snel online te controleren of zijn specifieke auto onder het rijverbod valt. Niet iedere Astra H heeft immers exact hetzelfde airbagtype.

Bovendien zit je als eigenaar met een praktisch probleem: je mag er niet mee rijden, maar in landen als Duitsland en Nederland ben je zelf verantwoordelijk voor het transport (zoals een oprijwagen) naar de dealer, al is de uiteindelijke vervanging van de airbag bij de Opel-dealer uiteraard volledig kosteloos.

Foto ter illustratie: Astra OPC gespot door @leandersf

Bronnen: AD, AutoNext

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