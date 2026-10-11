De Opel STX is een EV die niet bang is voor de Autobahn

Met de Sports Tourer eXperimental (STX) wil Opel zijn liefde voor de 'Kombi' laten zien en er een vervolg geven aan het anno 2026 zwaar ondergewaardeerde stationsegment. Tevens zien we hier de volgende stap in de Opel-designtaal.

Een van de eisen bij de designtaal moet geweest zijn: als je de auto van de voorkant bekijkt, moet het Opel-logo goed opvallen. Dat is goed gelukt. Het verlichte Opel Blitz-embleem vormt traditioneel het snijpunt van het Opel Compass, extra geaccentueerd door een scherpe vouw op de motorkap. De vernieuwde Opel Vizor krijgt een opvallende lichtsignatuur met verticale, schuin geplaatste lamellen die richting het midden vervagen. Aan de achterzijde is de STX duidelijk een station dankzij zijn aflopende daklijn. Ook hier komt het verlichte kompas terug met slanke lichtassen en een verlicht 'OPEL'-woordmerk.









Actieve aero voor Autobahn-snelheden

De zilver-blauwe silhouet van de STX Concept is ontworpen met het oog op efficiëntie tijdens lange afstanden en stabiliteit op hoge snelheid op de Duitse Autobahn. Naast de brede wielkasten met driedelige aerodynamische wielen (geschoeid met 285/35 R22 Goodyear-banden) beschikt de STX over een actief aerodynamisch systeem. Bij hogere snelheden schuiven er felblauwe diffusor-elementen onder de achterbumper uit als een soort diffusor om de luchtstroom onder de auto te geleiden. Daarnaast zijn er actieve flankpanelen om de luchtweerstand (drag) te verminderen en de balans te vergroten.

De elektrische aandrijflijn combineert vierwielaandrijving met een topsnelheid van ruim 200 km/h, wat bewijst dat actieradius en prestaties op de linkerrijstrook hand in hand kunnen gaan.

'Painting with Light' in de cabine

Voor het interieur borduurt Opel voort op het Painting with Light-thema dat eerder werd getoond op de Opel Experimental (2023) en de Corsa GSE Vision Gran Turismo. Het interieur maakt gebruik van meeslepende lichtelementen, futuristische displays en speciaal gevormde lichtgewicht stoelen. Allemaal heel showmodel-voor-de-autobeurs-maar-komt-er-nooit-echt dus.

Met de STX grijpt Opel terug naar zijn rijke historie die in 1953 begon met de Olympia Rekord Caravan. Waar veel merken de stationwagen schrappen ten gunste van crossovers, onderstreept Opel-topman Florian Huettl dat de Sports Tourer ook in het elektrische tijdperk een cruciale rol blijft spelen in Rüsselsheim.

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