Open rijden voor een habbekrats! Durf jij deze cabrio te kopen?

Hadden jullie het al ergens gelezen of gevoeld? Het is vandaag kneiter warm! Code rood en we gaan allemaal dood van de hitte. Hoogste tijd dus om even te gaan shoppen naar een lekker cabriootje op Marktplaats. Gewoon leuk voor erbij!

Dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Open rijden kan al voor een prikkie. We kwamen dit pareltje tegen op Marktplaats en voor je het weet gaat het dak eraf en wappert je haar in de wind. Oké het is een oud beestje, al weer uit 2003, maar hij houdt het al dik 183 duizend kilometer vol en er zit GEEN 1.2 PureTech motor onder de kap.

Peugeot 206 1.6 16V CC

Die kilometerstand kan overigens nog oplopen, want de huidige eigenaar geniet er nog dagelijks mee van het prachtige (brandende) lentezonnetje. Het is een Peugeot 206 CC cabriolet met een elektrisch stalen klapdak, lichtmetalen wielen en een kek aftermarket infotainmentsysteem direct van Ali of Temu. De auto heeft nog een geldige APK tot 11 september (onheilspellende datum) van dit jaar.

De eigenaar weet te melden dat de auto goed rijdt, lekker schakelt en prima remt. De aankoopkeuring kun je dus wel achterwege laten lijkt ons en vertrouw de verkoper gewoon op zijn blauwe ogen. En wat wil je? De vraagprijs in de advertentietekst is 850 euro, maar bovenaan de advertentie staat dat de auto 450 euro kost.

Wat is er mis mee?

Die 450 euro zijn alleen de wielen al waard? Nou als ze helemaal gaaf zouden zijn. Zitten wel wat plekjes op, voor zover we kunnen zien, want even de auto wassen en detailen voor je de foto's voor verkoop maakt is kennelijk ouderwets. Het linker voorscherm/sluitlijn bij bestuurdersdeur staat "niet helemaal netjes" aldus de verkoper. Zeg maar gerust: de auto heeft schade linksvoor.

Het linkerachterlicht heeft waterschade, maar doet het gelukkig wel en van het rode krokodillenlullenlederen-porno-interieur zit de bijrijdersstoel los. Op het dashboard branden twee lampjes, het airbag en het ABS-lampje. Die branden al sinds de huidige eigenaar de auto in zijn bezit heeft, wat sinds augustus 2025 is, zo zien we aan de RDW gegevens. Wat de oorzaak is weet de verkoper niet, hij heeft het niet onderzocht. Dat klinkt alsof hij überhaupt de auto niet onderhouden heeft, maar dat kunnen we natuurlijk niet met zekerheid zeggen.

De auto wordt verkocht zoals op de foto's, dus een wasbeurtje zit er niet in. De APK verloopt zoals gezegd in september, maar tot die tijd kun je voor 450 euro lekker genieten van de zon. Of hij de APK doorkomt zie je dan wel weer. Leef je mooiste leven en neem eens een gokje. Koop dan?