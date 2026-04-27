Opgefriste Audi Q4 e-tron wordt vooral vanbinnen beter

De Audi Q4 e-tron was nooit echt het probleemkind van Audi, maar ook zeker niet de ster van de klas. Vooral vanbinnen voelde het allemaal net niet premium genoeg. En laat dat nou precies zijn waar Audi nu iets aan heeft gedaan.

Van ‘meh’ naar premium

Laten we eerlijk zijn: het interieur van de Q4 e-tron was tot nu toe nou niet echt Audi-waardig. Zeker niet als je wist dat hij zijn basis deelt met modellen als de ID.4 en Enyaq. Prima auto’s, maar niet echt een premium benchmark. Dat wordt nu gelukkig rechtgetrokken. Audi heeft het interieur namelijk flink aangepakt met betere materialen, een nieuw infotainmentsysteem en een digitaal dashboard waarbij de schermen mooi in elkaar overlopen. Het oogt moderner, strakker en belangrijker: duurder.

Ook praktisch is er het nodige veranderd. Denk aan een vernieuwde middenconsole met twee draadloze laders en een interactieve lichtstrip onder de voorruit. Ja, sfeerverlichting, maar dan gewoon net even anders.









Techniek: kleine stapjes vooruit

Onderhuids blijft het verhaal grotendeels hetzelfde. Nog steeds keuze uit accupakketten van 63 en 82 kWh, maar het laden gaat nu sneller: tot 185 kW. Dat betekent minder wachten en sneller weer door.

De actieradius groeit licht mee, tot net geen 600 kilometer in het gunstigste geval. Geen gigantische revolutie, maar wel precies wat je verwacht van een facelift: kleine verbeteringen die optellen. Nieuw is ook dat de Q4 e-tron energie kan terugleveren. Via V2L kun je apparaten voeden en met V2H kan de auto zelfs als thuisbatterij dienen. Al moet je daarvoor voorlopig nog even niet in Nederland zijn.







Buitenkant: zoek de verschillen

Aan de buitenkant moet je echt goed kijken om te zien dat dit de vernieuwde versie is. Een iets aangepaste neus, subtiele tweaks aan de achterkant en nieuwe lichtsignaturen. Dat was het wel zo’n beetje. En misschien is dat ook prima. Het probleem zat hem ook niet echt in het design, maar in wat je zag zodra je instapte.

Bestellen kan binnenkort, de eerste auto’s worden deze zomer verwacht. En ja, voor sommige functies heb je nog steeds een abonnement nodig. Premium blijft premium, zullen we maar zeggen.