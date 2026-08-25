Opgelet: de politie heeft nieuwe onherkenbare BMW’s

Flitsmeister is heel handig, maar waarschuwt je niet voor onherkenbare politieauto’s. Daarom is het altijd slim om daar alert op te zijn. En dan is het handig als je een beetje weet in wat voor soort auto’s de politie doorgaans rondrijdt.

Je kent misschien ons lijstje met onherkenbare politieauto’s wel. Daar kunnen we nu in één keer een heel rijtje aan toevoegen. Het lijkt er namelijk op dat de politie een nieuwe lichting BMW’s in gebruik heeft genomen.

Trajectcontrole

Onze cameraman @martijngizmo werd namelijk ingehaald door een zwarte BMW die met een stevig gangetje door de trajectcontrole reed. En er zaten twee man in. Dan weet je wel hoe laat het is: een onherkenbare politieauto.

Martijn heeft even nader onderzoek gedaan en wat bleek? Deze BMW 120-zonder-i maakt onderdeel uit van een hele rits 120’s die op dezelfde dag op kenteken zijn gezet. Dat is interessant… Toevallig weten we ook dat de politie de vorige generatie 120i in gebruik had (zie foto’s). Alles wijst erop dat ze die nu hebben vervangen door de nieuwe 120.

Downgrade?

Een nieuwe BMW, dat klinkt als een mooie upgrade. Toch is dat niet helemaal het geval. Als je puur kijkt naar het vermogen lijkt er weinig verschil te zijn. De oude 120i had 177 pk, de nieuwe heeft 170 pk. De nieuwe heeft echter een mild hybrid driepitter in plaats van een viercilinder. Het resultaat is een tragere auto: de 120 doet 7,8 seconden over 0-100, wat 8 tienden trager is dan de vorige 120i. Ook de topsnelheid is naar beneden bijgesteld. Lekker dan.

Verder heeft de nieuwe generatie 1 Serie geen iDrive-controller meer en een stuk minder fysieke knoppen. Toch is het niet alleen maar negatief: Wouter concludeerde in de rijtest dat de rijeigenschappen flink verbeterd zijn. Heeft de politie toch niet voor niks nieuwe Bimmers gekocht.

Enfin, waar het om gaat: je moet op je hoede zijn voor BMW 120’s. Vooral als ze een kenteken hebben in de reeks KNJ-24-D tot en met KNJ-35-D. Je bent bij deze gewaarschuwd.

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