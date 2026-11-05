Blijf weg uit de regio Rotterdam (en niet vanwege het verkeer)

Kom je na een lange dag weer bij je auto, is er een ruit ingetikt en je tas, stuur of radio is verdwenen. Dat is het laatste wat je wil, maar toch is het dit jaar al meer dan 30.000 keer gebeurd. Dat blijkt uit kersverse cijfers.

Maar is dit nu goed nieuws of slechts nieuws? Dat ligt eraan waar je woont. Over de hele linie is het aantal auto-inbraken met slechts 1% gestegen ten opzichte van een jaar geleden en is er dus niet direct reden om de noodklok te luiden. In een groot deel van Nederland is het aantal auto-inbraken zelfs afgenomen.

Regio Rotterdam

Dat het totale aantal inbraken toch gestegen is, komt eigenlijk door één regio, namelijk Rotterdam en omstreken. In deze regio steeg het aantal auto-inbraken met maar liefst 44%. In 010 zelf was de stijging 37%, maar in de omliggende gemeentes was het nog erger. Denk daarbij aan Barendrecht (+155%), Ridderkerk (+185%), Schiedam (+52%) en Vlaardingen (+56%). Dit is al het hele jaar aan de gang: iedere maand was het aantal inbraken hoger dan dezelfde maand een jaar geleden.

Let op: we hebben het hier over stijgingen. Dit betekent niet dat er in deze gemeentes het meest wordt ingebroken. Dat gebeurt nog altijd in Utrecht en Amsterdam. Maar daarna volgen Rotterdam, Schiedam, Barendrecht en Ridderkerk, dus ja: ook in absolute aantallen wordt hier heel vaak ingebroken. Als je in de gemeente Noardeast-Fryslân heb je echter niks te vrezen, want daar wordt het mínst vaak ingebroken.

Auto gestolen

Het kan natuurlijk ook nog gebeuren dat je auto in z’n geheel wordt gejat. Dat cijfer is gelukkig gedaald. In de afgelopen negen maanden zijn er 6.108 auto’s gestolen en dat waren er 6% minder dan een jaar geleden.

Enfin, de belangrijkste les van dit artikel: wees op je hoede als je parkeert in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam óf een van de omliggende gemeentes. Ook nog goed om te weten: de meeste auto-inbraken vinden plaats in november. *Kijkt op kalender* Potverdorie, dat is deze maand!

Bron: ANP/Autozoweg.nl

Foto: Bentley met inbraakschade in de parkeergarage van De Kuip, gespot door @orphio

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