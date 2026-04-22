Als je je auto verkoopt, verkoop je je persoonlijke data ook

Auto’s van tegenwoordig slaan ongekend veel data op over alles wat er in en om de auto gebeurt en zelfs waar hij zich bevindt en hoe hard er gereden wordt. Al die data zou volgens de fabrikanten volledig veilig opgeslagen zijn en versleuteld naar servers gestuurd worden. Je voelt hem al aankomen: dat blijkt niet helemaal waar.

Een groepje ethische hackers besloot namelijk eens de proef op de som te nemen en kocht het niet langer kloppende data-hart uit een gesloopte BYD Seal. Het idee was om te zien hoe moeilijk of makkelijk het zou zijn om bij de daarin opgeslagen data te komen.

Niet makkelijk, wel onbeveiligd

Hoewel de hackers toegaven dat het niet heel simpel was, was er geen speciaal gereedschap nodig om bij de data te komen. Ook kwamen ze er al snel achter dat deze helemaal niet versleuteld was. Er was nog wel een vertaalslag nodig, maar de data lag dus eigenlijk voor het oprapen.

Het opmerkelijkst wat de hackers vonden was dat de alle GPS-locaties voor het oprapen lagen. Dat wil zeggen: vanaf het eerste moment dat de BYD van de fabrieksband rolde tot hij in Polen gesloopt werd elk moment daartussen waar hij in het Verenigd Koninkrijk kilometers maakte. Op zich zou je denken dat dat niet heel interessant kan zijn, maar zo konden de hackers wel achterhalen dat de auto een salto had gemaakt.

In de GPS-data vonden ze een paar ongewoonheden naast de dagelijkse routes. Met een simpele zoektocht op Google maps, konden ze achterhalen waar de auto was geweest en dat konden ze weer verbinden aan nieuwsberichten van een BYD die op z’n kop teruggevonden was.

Wat nou als het jouw data is?

Nu ging het hier om een gesloopte BYD die onderzocht werd, maar hetzelfde kan gelden voor een auto die jij verkoopt of koopt. Die kan ramvol staan met waardevolle, persoonlijke data die je niet per se wilt delen met vreemden. Aan de andere kant kan het ook waardevolle inzichten geven over fraude met schade-auto’s of teruggedraaide kilometerstanden. Maar linksom of rechtsom, kunnen we er niet omheen dat deze opgeslagen data vele malen beter moet worden beveiligd.