Tankstations lichten automobilisten op met te kleine hoeveelheden brandstof

Tanken wordt nu per dag goedkoper, maar is nog steeds een dure hobby. Als de hoge brandstofprijzen niet genoeg zijn, blijken er tankstations te zijn die de boel belazeren door minder brandstof te leveren dan waarvoor afrekent.

Het principe van brandstof tanken is simpel: je hangt de slang in de vulopening, de teller op de pomp loopt op en je betaalt exact het aantal liters dat de meter aangeeft. Maar wat als die meter in je nadeel liegt? Uit een grootschalig onderzoek van de Britse krant The Telegraph blijkt dat dit voorkomt in het Verenigd Koninkrijk.

De krant vroeg wat inspectierapporten op bij de handelsinspectie (Trading Standards). De resultaten: in zeker 98 afzonderlijke gevallen bleken brandstofpompen substantieel minder brandstof uit te spuiten dan waar de automobilist voor afrekende. En dat gebeurde niet alleen bij kleine, vaag achteraf-pompjes, maar ook bij grote, bekende ketens zoals Asda.

Hoeveel minder benzine krijg je dan beloofd?

Wettelijk is er bij brandstofpompen een piepkleine afwijking van maximaal 0,5 procent toegestaan. De betrapte pompen gingen daar ruimschoots overheen, doch zijn de verschillen niet gigantisch. Bij een test van de handelsinspectie bleek dat er per 10 liter benzine stelselmatig 76 milliliter te weinig in de tank stroomde. De pomp werd per direct afgekeurd. Op een volle tank van 50 liter is dat 380 milliliter, of 0,92 euro die je extra betaalt als je de huidige brandstofprijs hanteert. Geen groot bedrag, maar toch vreemd dat je een eurootje sponsort zonder dat je het weet.

Pomphouders hebben verklaring

De betrokken tankstationketens noemen als weerwoord dat het gaat om "incidentele, technische storingen". Volgens een woordvoerder van Asda lag het probleem aan de normale slijtage en afwijking van de meters in de loop der tijd, waarna de pompen buiten gebruik zijn gesteld en opnieuw zijn gekalibreerd.

De Britse AA (zeg maar de Engelse ANWB) gaat daar niet in mee. De AA berekende dat een tankstation met slechts één afwijkende pomp per dag zo'n 20 liter brandstof te weinig afgeeft, wat de automobilist omgerekend tussen de 35 tot 45 euro per dag kost. De ANWB-evenknie reageert dan ook furieus: “Als een bestuurder door dit soort 'storingen' elke keer 5 tot 10 mijl aan bereik misloopt, kan dat een krap huishoudbudget behoorlijk overhoop gooien. En stel je voor wat dat betekent als iemand uit merkloyaliteit altijd bij hetzelfde station tankt’’, zegt Jack Cousens van de AA. Hij noemt de sjoemel liters “oplichting’’.

Nog een probleem

Wat de situatie extra wrang maakt, is dat de pakkans erg klein is. De inspectiebedrijven kampen met enorme bezuinigingen en personeelstekorten. Daardoor zijn er in meerdere gemeenten al jaren geen inspecties meer geweest bij de tankstations. Er wordt pas ingegrepen wanneer er veel klachten van consumenten binnenkomen.

Daarom denken de onderzoekers van The Telegraph dat het werkelijke aantal automobilisten dat te veel heeft betaald voor brandstof in het VK vele malen hoger ligt. De Britse minister van Consumentenzaken heeft inmiddels laten weten de zaak hoog op te nemen en eist dat de autoriteiten keihard optreden tegen sjoemelende pomphouders. Maar tot die tijd blijft de vraag bij elke tankbeurt: krijg je wel echt waarvoor je betaalt?

Hoe zit dit in Nederland?

Ook in Nederland komt dit voor. Bij controles door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur ( RDI) blijken in ongeveer 1 procent van de gevallen benzinepompen een te grote afwijking (ook 0,5 procent) te hebben. En dat kunnen er veel meer zijn. De RDI heeft geen vaste periodieke herhaalinspectie per station. Er wordt net als in het VK ‘risicogericht of op melding ’ gecontroleerd. Overigens controleert de RDI tegenwoordig ook of openbare laadpalen wel genoeg stroom leveren voor het geld dat je betaalt.

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