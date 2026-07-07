Oproep: upload je vakantiespots en win

Het is inmiddels 4 juli geweest en dat betekent: de hoogste tijd voor onze jaarlijkse vakantiespotactie! De zomervakantie is voor de eerste regio namelijk al begonnen. Sommige noordelingen zitten wellicht al op hun vakantieadres.

Zoals ieder jaar zien we graag jullie vakantiespots verschijnen. Stond je op de Route du Soleil in de file naast een dikke Ferrari, ben je een mooie klassieker tegengekomen in een pittoresk Italiaans dorpje of was het prijsschieten in Monaco? Alle spots zijn welkom op Autoblog Spots!

Onder de inzendingen verloten we een aantal felbegeerde Autoblog-strandlakens, die verder nergens te koop zijn. Je doet ook automatisch mee aan onze maandelijkse Autoblog Uploterij, waar je kans maakt op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100.

Meedoen is heel simpel: je uploadt gewoon je foto’s op Autoblog Spots en vermeldt in de beschrijving #vakantiespot2026. We zullen de leukste vakantiespots ook weer bundelen in één of meerdere artikelen.

Ben je deze zomer zelf op pad met een leuke auto? Schroom niet om foto’s van je eigen vakantievervoer te delen. Dat vinden we ook hartstikke leuk. Deze foto’s zullen we uitlichten in een apart artikel.

Headerfoto: Lamborghini Diablo in Italië, gespot door @thomcarspotter

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