Goed aangeklede Taycan Cross Turismo is lekker afgeschreven op Marktplaats!

Er zijn Taycans op Marktplaats te vinden die nog minder kosten dan deze groene sjaak. Je hebt er een Taycan Performance voor met een grotere batterij of zelfs eentje met een Sportchrono-pakket. Wat al die andere goedkopere Taycans niet hebben, is een toffe carrosseriekleur en een opvallende set wielen.

We kijken hier naar een Porsche Taycan 4 Cross Turismo . Dit is de instapversie van de Cross Turismo-lijn. De auto werd in 2022 gebouwd en is dus nog van voor de facelift. Degene die hem kocht bij Porsche houdt zo te zien van een gewaagde configuratie. De carrosseriekleur is het in het oogspringende ‘Mamba Green’. Alsof dat niet genoeg is, koos de eerste eigenaar voor originele 21-inch lichtmetalen Porsche Design-wielen in de gouden kleur ‘Neodyme’. Zo’n setje velgen kost al 1.274 euro. Om het af te maken, is de lederen bekleding aan de binnenkant in crèmekleur. Hopelijk laat er nooit een kind op de achterbank een pakje chocomel vallen.













Specificaties

De Taycan 4 station op Marktplaats is er dus een pre-facelift. Daarom heeft ie 380 pk en geen 435 pk zoals de 4 Cross Turismo nu heeft. Gebruik je echter de overboost-modus of launch control? Dan heb je 467 pk onder je rechtervoet. In dat geval schiet je in 5,1 seconden naar de 100 in de stationwagon. De topsnelheid is gelimiteerd op 220 km/u. De Taycan op Marktplaats heeft een grote 93-kWh batterij waardoor ie in nieuwstaat 456 kilometer aan actieradius belooft.

En daar begint het slechte nieuws. Althans, voor de huidige eigenaar. Er heeft nog maar een zakelijke rijder in de Porsche gereden volgens de RDW. Hij heeft de origineel Nederlandse Taycan in vier jaar tijd naar 174.048 kilometer gereden. Je weet wat dat doet met de restwaarde van een Taycan: flink afschrijven!

Afschrijving

In 2022 was de cataloguswaarde nog 120.396 euro. De Taycan zit dus lekker in de opties, want het beginbedrag was destijds 97.400 euro. Onder de opties zitten natuurlijk kleurtjes en wielen, maar ook comfortstoelen, een pano-dak, geluidssysteem van bose en stoel- en stuurverwarming. Ondanks die opties blijft er nu nog geen 50.000 euro aan waarde over. De handelaar uit Apeldoorn waar de Porsche Taycan 4 Cross Turismo nu te koop staat, vraagt 49.90 euro op Marktplaats.