Samenwerking tussen Stellantis en dit merk zag je nooit aankomen

Soms komt er nieuws voorbij waarvan je even twee keer moet checken of het wel echt zo is. Dit is zo’n moment. Stellantis en Jaguar Land Rover die samen optrekken? Jep, je leest het goed.

Vanmorgen communiceerde Stellantis over een joint venture met Dongfeng. Toen dachten het concern: weet je wat, we knallen er nog gewoon nog een samenwerking uit.

Stellantis en Jaguar Land Rover hebben een intentieverklaring (MOU) ondertekend om te onderzoeken of ze kunnen samenwerken op het gebied van productontwikkeling in de Verenigde Staten. En hoewel dat nog lekker vaag klinkt, is het allesbehalve oninteressant.

Aan de ene kant heb je Stellantis. Het conglomeraat achter merken als Peugeot, Fiat, Jeep en Opel. Ze hebben verstand van massa, kunnen schalen en hebben toegang tot een gigantische onderdelenbak.

Aan de andere kant staat Jaguar Land Rover (JLR), dat zich juist profileert met premium SUV’s en luxe modellen zoals de Range Rover en Jaguar-modellen. Hier draait het minder volume, maar meer om marge en heeft daarmee een compleet andere positionering.

Dat juist deze twee partijen elkaar opzoeken is enorm onverwacht. Want waar de één sterk is in schaal en platforms, blinkt de ander uit in luxe en merkbeleving. Wat als je dat in een blender gooit?

Waar gaat dit heen

En nee, er komt geen Peugeot met een Range Rover-badge. Het gaat vooralsnog om een verkennende samenwerking. Er is nog niets concreet besloten.

Wat ze wél zeggen, is dat ze willen kijken naar synergieën op het gebied van product- en technologieontwikkeling. Dat is corporate taal voor samen onderdelen, platforms of software ontwikkelen om kosten te besparen. Want natuurlijk draait deze samenwerking om de pegels, niet omdat ze elkaar nou zo leuk vinden.

Focus op Amerika

Wat in elk geval meteen duidelijk is gemaakt is dat deze samenwerking zich specifiek richt op de Amerikaanse markt. Beide concerns zien groeipotentieel in de States. Door samen te werken kunnen ze dit groeipotentieel maximaal benutten. Denk bijvoorbeeld aan gedeelde EV-platforms, infotainmentsystemen of productiefaciliteiten. Alles om sneller en goedkoper nieuwe modellen op de markt te brengen.

Niemand had deze automotive samenwerking op de bingokaart staan. Stellantis en JLR, het klinkt toch wat raar. Voorlopig is er nog niets concreets besloten. Eerst gaan beide partijen verkennen om te zien wat mogelijk en werkbaar is.





