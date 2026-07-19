Mazda werkt écht aan opvolger RX-8, met een 'maar'

Dat er een nieuwe Mazda MX-5 komt is zo klaar als een klontje, als zelfs al de zesde generatie wordt genoemd terwijl de vijfde generatie er nog niet is. Het bewijst dat Mazda de liefhebber niet vergeten is. De doorzetting van een andere naam voor Mazda-sportauto's is iets verrassender. Het merk zou al een tijdje werken aan een 'nieuwe RX-8' en daar komt steeds meer bewijs van. In de vorm van concept cars, maar ook patenten. Alleen laten die wel iets zien waar het minder geschikt als een RX-8-opvolger door wordt.

We hadden het er 's anderendaags nog over: Mazda die ondanks alle praktische nadelen nog tot 2012 een Wankelmotor aanbood in de RX-8. Toen werd duidelijk dat dit bijzondere stukje techniek niet voor iedereen weggelegd was en dus alle Mazda's motoren kregen met van die saaie, ronde zuigers in een rechte lijn. Laten we wel wezen: op de MX-5 na was Mazda sowieso niet meer het merk waar je moest zijn voor unieke sportauto's. Tijden veranderen, het zij zo.

Iconic SP Concept

Toen kwam het merk ineens met de Vision Iconic SP. Een sportauto die niet alleen de toekomst moet aanduiden, ook een beetje laat zien welke vorm daarvoor gebruikt moet worden. Je ziet er misschien simpelweg een nieuwe MX-5 in, maar de SP was ietsje groter. Dus denk je vrij snel aan een nieuwe RX-8. Dan is er maar één vraag die telt: to Wankelmotor or not to Wankelmotor? Met de range-extender van de MX-30 laat Mazda zien dat een Wankelmotor in de moderne wereld een optie is. Als iemand dat nog in een sportauto durft te stoppen, is het Mazda wel.

Patenten Iconic SP

Er is goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws: dankzij Carbuzz wordt gevonden dat Mazda een patent heeft ingediend waarop productie-elementen van de Mazda Iconic SP te zien zijn. Oftewel: de wens voor een nieuwe sportwagen boven de Mazda MX-5 lijkt springlevend te zijn. Nog beter: in één van de patenten wordt weergegeven dat Mazda niet stoer deed met vleugeldeuren: die moet deze sportauto écht krijgen. Dat duidt erop dat het wel iets bijzonders gaat worden.

Er zijn meerdere figuren bijgevoegd waar de Mazda Iconic SP op te herkennen is, als je een plaatje van het concept er overheen legt. Veel hiervan is natuurlijk legaal geneuzel, want dan heb je het maar vastgelegd, et cetera. In ieder geval lijkt het te bevestigen dat een opvolger voor de Mazda RX-8 in een fase zit dat er al nagedacht moet worden over dat soort dingen.

Wankelmotor?

Als dat zo is, is er wel een nadeel. De opvolger voor de Mazda RX-8 lijkt geen Wankelmotor meer te krijgen. Op één van de figuren zien we een helikopterview van de auto waar een viercilinder lijnmotor op is te zien. Wel in de lengte geplaatst en als het figuur klopt met ruimte over, dus wellicht dat de zescilinder uit de Mazda CX-60 nog een rol gaat spelen. Een Wankelmotor dus zo te zien niet. Of het wordt een gelimiteerde uitgave met Wankelmotor, maar een lijnmotor in serieproductie.

Carbuzz noemt het ook niet onwaarschijnlijk dat er dingen vastgelegd worden voor een nieuwe MX-5, waar de Vision Iconic SP dan een rol voor gaat spelen. Al lijken die vleugeldeuren wat vergezocht voor een MX-5, maar de rest past in het plaatje. We gaan het meemaken.

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