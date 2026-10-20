Opvolger van de lelijkste auto ooit lijkt er echt te gaan komen

Zeg nou zelf, als er één lelijke auto uit de geschiedenis is die je terug kan brengen, dan zou dat toch de Multipla zijn? Goed nieuws, want Fiat denkt precies hetzelfde!

Multipla wordt Multiplay

Het was natuurlijk de auto waar iedereen voor naar Parijs kwam: de Fiat Multiplay concept car. Begrijpelijk ook hoor. De opvolger van de Multipla zal ergens tussen SUV, pick-up en MPV gaan vallen. De bedoeling is, net als bij de originele Multipla, dat er dankzij de nogal bijzondere indeling veel binnenruimte is.





Vooral de nieuwe Fiat-baas Arnaud Belloni ziet hier wel pasta in. Hij laat weten dat de Multiplay gewoon hartstikke belangrijk is voor het merk en dus moet Fiat weer met een echte gezinsauto komen. Hij reed zelf met een MPV toen die kinderen kreeg, en later werd dat een SUV. Dit beviel hem minder goed en dus wil hij dat er een soort combinatie komt. Belloni wil dat de Multiplay vooral de praktische kant van een MPV krijgt en dat die gecombineerd wordt met de stoere uitstraling van een SUV. Denk aan grote wielen, dikke bumpers etc.

Komt de Multiplay er dan echt?

Het is nog geen productiemodel, maar Fiat lijkt echt serieus over de auto na te denken. François Leboine, de designbaas van Fiat ziet de Multiplay vooral als een auto voor het tijdperk na de SUV. Hij denkt dat de manier waarop mensen reizen gaat veranderen en dat er daardoor ruimte ontstaat voor een auto dat niet gelijk concurreert met SUV's.

De prijs is uiteraard een belangrijk dingetje. Stellantis zal bestaande Fiat onderdelen en platforms goed en slim moeten hergebruiken om een beetje op de kleintjes te letten. Ook moeten ze gaan kijken wat er uit het concept gebruikt kan worden en wat niet.

Begin je al flinke FOMO te krijgen? Rustig aan, de auto is er echt nog lang niet. Volgens Belloni duurt het, als alles lekker vlot gaat, minstens nog twee tot drie jaar voordat je er een productieversie verschijnt.

De terugkeer van de Multipla is dus nog nog niet 100% definitief. Maar als Fiat daadwerkelijk een ruime gezinsauto gaat bouwen die wat anders moet zijn dan een SUV, is dit toch wel een goede richting. Alleen moet er wel een derde zitplaats voorin komen...

Via: Autocar

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