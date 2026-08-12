Oud-Ferrari-coureur in de running op stoeltje van Verstappen over te nemen

Of Max Verstappen nu wel of niet zijn exitclausule in werking laat gaan, of dat hij pas na 2027 vertrekt bij Red Bull, maakt niet uit. Ooit zal de Limburger het Oostenrijkse team verlaten, en als dat gebeurt, dan staat waarschijnlijk bijna alle coureurs te trappelen om zijn plek over te nemen. Maar er is slechts één die er nu al werk van lijkt te maken.

We hebben het in dit geval over niemand minder dan oud-Ferrari-coureur Carlos Sainz. De man die op een niet al te prettige manier de Scuderia moest verlaten en na een lange zoektocht uitkwam bij Williams. Daar werd hij onthaald als de held die het team nodig had om er weer bovenop te komen. Helaas is daar tot op heden nog maar weinig van terecht gekomen. Niet per se door het doen en laten van Sainz, maar meer door de gebrekkige auto die het team onder de kont van de Spanjaard schuift.

Rondsnuffelen bij andere teams

En dat zorgt er dan weer voor dat Sainz aan het rondkijken is. Volgens het Spaanse sportmedium 'Motor', zouden hij en zijn manager daarom al hebben aangeklopt bij teambaas Laurent Mekies van Red Bull. En dat zou niet een enkele keer gebeurt zijn. Nee, Sainz zou al meerdere keren een Red Bulletje gedronken hebben samen met de Franse topman.

Opmerkelijk want volgens de geruchtenmolen zou Mekies nogal gescharmeerd zijn van Oliver Bearman die vooralsnog bij HAAS rijdt en hoopt op een stoeltje bij Ferrari. Voordat dat kan gebeuren, zou Red Bull de jonge coureur willen wegkapen en in een van hun bolides willen laten voorkomen.

Sainz zou zich vooral in de kijker willen spelen als potentiële opvolger van Verstappen, mocht deze besluiten zijn exitclausule in werking te laten gaan, of zijn contract na 2027 toch niet te verlengen. Over beide opties wordt nogal veel gespeculeerd op het moment, wat vooral aangewakkerd wordt door de oorverdovende stilte uit kamp Verstappen.

Max wacht tot 2027

We geven Sainz weinig kans. Het lijkt er namelijk op dat Verstappen de aankomende jaren bij Red Bull blijft. Hij heeft het team naar zijn hand weten te zetten en met een eigen motor heeft hij nog meer controle over de richting waarin het team gestuurd kan worden. De exitclausule wordt mogelijk niet geactiveerd, omdat Max hoogst waarschijnlijk zal afwachten wat de auto van 2027 zal brengen.

De ontwikkeling hiervan is nu al gestart, ten koste van de ontwikkeling van de huidige RB22. Kortom, Red Bull doet er alles aan om de viervoudig wereldkampioen te overtuigen dat het er alles aan doet om hem te houden en hem een geweldige auto kan geven.

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