Oud-Jaguar CEO geeft toe dat hij onder een steen heeft geleefd

Toen Jaguar in 2024 de Type 00 aan het grote publiek probeerde voor te stellen, was het internet te klein voor de negativiteit die op het merk en de toenmalige CEO werd losgelaten. Diezelfde man geeft nu toe dat hij helemaal niet bewust was van wat hij eigenlijk aan het communiceren was.

In 2024 lanceerde Jaguar vol trots de 'Copy Nothing'-strategie met een advertentiecampagne vol kleurrijke figuren. Het idee was om daarmee een soort hype te creëren voor de auto die iets later op Art Basel Miami Beach gelanceerd zou worden. Maar dat verliep niet zoals oud-CEO Gerry McGovern van Jaguar voor ogen had. Niet alleen werd de campagne afgeschilderd als 'woke', ook werden de getoonde babyblauwe en lichtroze auto's niet bepaald met open armen ontvangen.

Wat is woke?

Dat McGovern na dit debacle in volledige damage control moest opereren, kwam bij hem als volledige verrassing. Hij geeft nu namelijk aan dat hij destijds helemaal niet wist dat 'woke' überhaupt bestond. “Ik wist toen nog niet eens wat ‘wokeism’ betekende,” vertelt McGovern in een podcast. "We realiseerden ons dat dit vanuit communicatief oogpunt verkeerd werd geïnterpreteerd. Dus moesten we aanpassingen doorvoeren."

Of we dat geloven of niet, laten we in het midden. Zorgwekkender is dat zowel het marketing- als het pr-team nergens even bij de toenmalig topman aan het vestje trokken om aan te geven dat zijn plannen wel erg fout zouden kunnen vallen. Je mag van deze mensen immers met zekerheid verwachten dat ze weten wat er in de wereld speelt en waar ze vooral van weg moeten sturen.

Niks woke aan

Ondanks dat was McGovern volgens eigen zeggen enkel vol goede bedoelingen toen hij besloot de kleurrijke figuren als hoofdpersonen voor een campagne te kiezen. Er was absoluut geen dubbele agenda gaande, er werd enkel gestuurd op 'copy nothing'. "Daarom zag je al die mensen die eruit zagen alsof ze nergens op leken," zegt hij. "Dat hield verband met andere, verschillende vormen van communicatie, die uiteindelijk niemand meer gezien heeft.”

Oh, en die woke-kleuren waarin de auto werd gepresenteerd? Die waren ook niet woke, die waren uitgekozen omdat de Type 00 in Miami gepresenteerd werd. "Maar de reden dat we het in het roze hebben gedaan, was omdat ik tegen het team zei: ‘We gaan naar Miami, jongens en meisjes, denk aan Miami, denk aan Florida, flamingo’s, denk aan art deco, pastelkleuren.’ Daar kwam het vandaan", aldus McGovern.

Waar waren de liefhebbers?

Kortom, het hele gebeuren was niet zijn schuld. Hij had het helemaal anders bedacht, maar het internet verpestte het voor hem. En daar vind hij wat van. Vooral van de mensen die hoog van de toren aan het blazen waren dat de nieuwe richting niet bij Jaguar en de geschiedenis ervan paste.

"Mensen realiseerden zich niet dat Jaguar opnieuw uitgevonden moest worden", stelt McGovern. "Financieel gezien was Jaguar gedaald. Het bedrijf verloor jarenlang bakken met geld. Al die mensen die zeiden: ‘O, dit is geen Jaguar.’ Waar waren die dan? Waarom kochten ze de Jaguars waar ze zo dol op zijn dan niet?"

Misschien omdat ze er wel goed uitzagen, maar technisch mogelijk de domste financiële keuze ooit waren? Misschien had Jaguar vooral onderhuids een slag moeten maken en niet gelijk het hele merk op de schop moeten gooien? Misschien had McGovern dat eerder moeten inzien? We zeggen maar wat...

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