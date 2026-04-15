Oud-liftenbouwer krijgt miljoenen om Lucid uit het diepe dal trekken

Er zijn van die momenten dat je drie keer moet lezen wat er nu eigenlijk staat. Dit is er zo één. We hebben het gecheckt en gedubbelcheckt, maar er staat echt Schindler Holding, een Zwitserse fabrikant van liften en roltrappen. Geen Audi, geen Volvo, geen Renault, geen Stellantis, geen Hyundai, geen JLR, zelfs geen Tesla of Canoo.

Koos ervaringloos

We hebben het hier over de ervaring van de net aangestelde CEO van Lucid Motors, Silvio Napoli. De man heeft geen enkele historie in de autowereld, maar heeft volgens eigen zeggen een diepgaande technische kennen, voornamelijk omdat hij met technisch ingewikkelde producten als liften en roltrappen heeft gewerkt. Hoe dat zicht vertaalt naar technologisch enorm geavanceerde elektrische auto’s en robotaxi’s? Dat weten wij ook niet. Als je als stofzuigertopman Volvo kan gaan leiden, dan moet een liftenboer dat ook kunnen bij een EV-bouwer, toch?

Maar goed, het gaat erom dat Lucid weer geleid wordt. Het was in ieder geval hoog tijd dat er een nieuwe topman aan het roer kwam staan. Lucid Motors is al sinds het opstappen van oprichter Peter Rawlinson in februari 2025 op zoek naar een nieuwe kapitein. Rawlinson, die opstapte na de lancering van de Gravity, werd ervan beschuldigd zijn merk door zijn ongekende focus op technische innovatie, die zo ver ging dat de auto’s die eruit voortgekomen zijn amper winstgevend te maken, op een haar na de grond in had gewerkt. Iets waar het onder leiding van Napoli met weer uit gelift moet kunnen worden.

De nieuwe richting is omhoog

Nu is Napoli natuurlijk niet gewend om een stuurloos autobedrijf te leiden, hij werkt doorgaans met slechts twee richtingen. Voor Lucid voorziet hij dan ook de weg omhoog, want hij gaat het bedrijf weer sturen in waar het echt goed in is. Wat dat is? Daar gaat de kersverse CEO in een interview met Bloomberg nog niet op in. Ook werd er niet gesproken over zijn loon van 1,5 miljoen dollar per jaar dat bij goed presteren kan oprekken naar 4,5 miljoen. Ook vertelde de man niets over het feit dat hij een miljoen dollar kreeg om naar de VS te verhuizen.

Naast dat hij tussen de regels door vrij duidelijk maakt dat hij niet gehinderd is door diepgaande kennis van de autowereld, zegt hij wel dat er natuurlijk wordt gestuurd op de samenwerking met Uber voor het uitrollen van meer robotaxi’s. Dat is overigens niet zijn eerste wapenfeit, dat was een voorwaarde voor de nieuwe investeringsronde in Lucid Motors. Uber steekt namelijk nog eens 200 miljoen dollar in de automaker zodat deze de productielijnen kan aanpassen om meer robotaxi’s te bouwen.

Een deel van het geld moet ook gaan meer Lucid’s om als robotaxi in te zetten. Daarmee het totaal nu op 35.000 moet komen, in plaats van de eerder bestelde 20.000 stuks. Overigens werken deze niet met technologie van Lucid, maar met sensoren en software van partner Nuro.

Naast Uber stak ook het Arabische PIF (Public Investment Fund), dat al grootaandeelhouder in Lucid Motors is, nog eens 550 miljoen dollar in de automaker. Dat, samen met het nieuws van de nieuwe CEO, maakte in ieder geval beleggers blij, want het aandeel steeg met 11 procent.