Ex-teamgenoot van Verstappen spreekt zich uit over ontslag: ''Onacceptabel''

Het Formule 1-team van Red Bull Racing staat bekend om zijn harde coureursbeleid, maar het komt zelden voor dat een rijder zich daar tijdens zijn actieve loopbaan openlijk over uitspreekt. Zeker als de desbetreffende coureur nog gewoon op de loonlijst van de energiedrankjesverkoper staat. Liam Lawson doet dit nu toch en hij spaart de teamleiding absoluut niet.

De Nieuw-Zeelander, die momenteel voor zusterteam Racing Bulls rijdt, blikt in de High Performance -podcast met ongezouten kritiek terug op zijn korte verblijf bij het hoofdteam aan het begin van het seizoen 2025. Zijn gedwongen vertrek na slechts twee races noemt hij ‘’onacceptabel’’.

Onvoorbereid naast Max Verstappen

Het avontuur van Lawson bij Red Bull Racing naast Max Verstappen was al na eerste twee raceweekenden in Australië en China voorbij. In Australië miste Lawson de derde vrije training door motorproblemen, waardoor hij zonder data op de zachte banden aan de kwalificatie moest beginnen. In China, een sprintweekend op een voor hem onbekend circuit, kampte het team met een auto die voor geen van de coureurs werkte. "Max was niet blij. Iedereen had zoiets van: dit werkt niet", aldus Lawson.

Het fatale experiment

Om een oplossing te forceren, stelde het team op zaterdagavond in China een ingrijpende verandering aan de afstelling van Lawsons auto voor. Het betekende een start vanuit de pitstraat, maar de data zou het team vooruithelpen. Lawson stemde in, wetende dat zijn eigen race daarmee nagenoeg opgeofferd werd. De auto bleek onbestuurbaar en de race was verloren. ‘’Het was waardeloos voor deze race. De auto was zo moeilijk te besturen, sleet de banden razendsnel leeg en verpestte onze race’’, zegt Lawson.

De F1-coureur vervolgt gefrustreerd: "Deze prestatie werd vervolgens tegen me gebruikt, wat, ongeacht de twee races, twee races op twee circuits waar ik nog nooit eerder in een seizoen ben geweest, onacceptabel is. Dat weiger ik. Je kunt me daar niet op beoordelen. Het is een teamsport. Iedereen werkt samen. Dat was duidelijk niet hoe ik me voelde toen dat gebeurde."

"Verhaal over mentale problemen klopt niet"

Het meest stoort Lawson zich aan de publieke verklaring die Red Bull destijds naar buiten bracht om zijn snelle vertrek te rechtvaardigen. Het team stelde dat de jonge coureur de mentale druk niet aankon en dat het besluit werd genomen om hem in bescherming te nemen.

Volgens Lawson is dat een verdraaiing van de feiten om de beslissing intern recht te praten. "Het hele verhaal werd zo gespeeld alsof ik het mentaal zwaar had en dat ze dit deden om mij te beschermen, maar eerlijk gezegd is dat totaal niet wat er in werkelijkheid aan de hand was." Wat wel de reden is, benoemt Lawson niet expliciet. Hoe dan ook, hij werd voor de GP van Japan vervangen voor Yuki Tsunoda die het ook maar een jaar volhield.

Wanneer Lawson er nu op terugkijkt, kan hij ermee leven, maar dat was even een tijd lang niet het geval. "Ik probeerde het zo min mogelijk te laten beïnvloeden, ik deed zelfs alsof het nooit gebeurd was," leg hij uit. "Ik heb er twee races gereden, en de manier waarop het allemaal ging was zo bizar dat ik eerlijk gezegd dacht: ik doe gewoon alsof ik er nooit geweest ben."

Heftig wat het stoeltje naast Max Verstappen met de beste knul heeft gedaan. Gelukkig lijkt hij zich nu op zijn plek te voelen bij Racing Bulls naast aanstormend talent Lindblad. Mocht die een telefoontje krijgen de Mekies om de grote overstap te maken, dan kan Lindblad nog nuttige informatie inwinnen bij Lawson vermoed ik.

Via Motorsport.com

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