Oud Top Gear-presentator: ‘’Ik vind de Ferrari Luce leuk’’

Aan aandacht geen gebrek voor de elektrische Ferrari Luce. Helaas voor de EV is de publieke mening wel behoorlijk negatief. Maar ach: als ze praten gaat het goed, als ze haten gaat het beter, nietwaar? Daarbij is niet iedereen ontevreden met de Ferrari Luce, zo blijkt.

Echt waar, we hebben iemand gevonden die fan is van de elektrische Ferrari. Je zou zeggen dat je een afwijking aan je ogen hebt wanneer je de Luce kunt kijken en zeggen ‘ja, die vind ik leuk’, maar toch lukt het iemand. En niet zomaar een leek: ex-TopGear-presentator en voor altijd Captain Slow, James May, laat zich positief horen over de Ferrari Luce.

May deelt zijn mening over de nieuwe elektrische Ferrari met BBC Radio 4. Hij zegt: ‘’Ik vind hem leuk. Ik denk dat het interessant is dat Ferrari iets heeft gedaan dat erg eigentijds is, iets dat heel erg modern is. Volgens mij is dat onderdeel van de definitie van Ferrari’s styling in de voorgaande jaren. Ze zijn altijd heel erg van hun eigen tijd, wat de reden is van waarom hun auto’s veranderen in de grote klassiekers die het zijn.’’

De Brit was een jaar of vijf geleden nog bij Ferrari en vroeg er naar de komst van een elektrische Ferrari. ‘’Wij zijn niet geïnteresseerd in het maken van een elektrische auto’’, kreeg May stellig te horen. ‘’En nu staan we hier’’, zegt de ex-tv-presentator. Hij vervolgt: ‘’Ik had ergens wel al het gevoel dat ze het uiteindelijk zouden doen, om eerlijk te zijn. Hoe zouden ze het niet kunnen doen?’’

‘’Er is vraag naar de Ferrari Luce’’

Waar alle andere autokenners en de beursgang van het automerk duidelijk voorspellen dat de Luce een flop wordt, denkt May ook hier anders over: ‘’Ik denk dat er oprecht vraag naar is. Ik denk dat mensen geïnteresseerd raken in elektrische auto’s en sommige mensen zullen een elektrische Ferrari willen hebben.’’

Toch ziet hij ook de enorme berg die de Luce moet beklimmen om liefhebbers over te halen. ‘’Het interessante Ferrari’s, als je twintig jaar of zo terug gaat, vind je altijd wel een liefhebber die zou zeggen ‘wanneer je een Ferrari koopt, koop je echt alleen de motor en de rest van de auto krijg je er gratis bij’. Dat is iets dat mensen graag wilden zeggen, omdat Ferrari’s nalatenschap is in de racerij en daarom in motoren, in het het maximale uit ze halen door middel van slimme engineering. Ze maken mooie geluiden, hebben lekkere vibraties en het is een plezier om ze te besturen en ga zo maar door. Dat gaat allemaal weg bij een elektrische Ferrari. Het is meer een auto dan een supercar.’’

