Oud vs. nieuw: Audi Q7

Audi presenteerde deze week eindelijk de nieuwe Q7. We zeggen eindelijk, omdat de vorige generatie al 11 jaar op de markt was. Dan wordt het zachtjesaan ook wel tijd voor een opvolger. In dit artikel zetten we de oude en de nieuwe naast elkaar om te kijken hoeveel er veranderd is.

De oplettende lezer zal zien dat de oude Q7 op de foto’s niet de allerlaatste versie is. Wat je hier ziet is de tweede facelift, terwijl er ook nog een derde facelift is geweest. Maar dat is niet de versie die iedereen op het netvlies heeft bij de vorige generatie (denken we), dus we pakken gewoon de tweede facelift.

Voorkant

Als we naar de voorkant kijken, zien we dat de grille niet eens groter is geworden. De vorige Q7 had namelijk al een gigantische grille. De nieuwe grille is zelfs iets platter, maar wel breder. Wat verder opvalt zijn de gespleten koplampen. Die hebben we tot nu toe alleen gezien op de elektrische A6 en Q6 e-tron. De traditionele benzinemodellen hadden dit niet, maar daar komt met de Q7 dus verandering in. Spoiler alert: ook de nieuwe Q3 krijgt gespleten koplampen.

Zij- en achterkant

Als je de zijkant bekijkt, is het meer alsof je naar de opvolger van de Volvo XC90 zit te kijken. De tweede generatie Q7 was een evolutie van zijn voorganger, maar hier is geen evolutie te zien. Daardoor voelt het profiel niet echt aan als een Audi. Maar dat is misschien een kwestie van tijd. De nieuwe Q7 oogt in ieder geval wel robuuster en meer als een SUV. Matt Watson noemde de uitgaande Q7 een “ongeblazen hatchback” en daar heeft hij eigenlijk wel een beetje een punt.

De Q7 heeft niet alleen gespleten koplampen, maar ook gespleten achterlichten. Die zijn vrijwel één op één overgenomen van de Audi A6 (die met verbrandingsmotor). De achterlichten zijn nu verbonden middels een LED-strip, waar dat bij de vorige Q7 een chromen strip was. Daar zit nog een klein beetje continuïteit. De nieuwe Q7 heeft trouwens dynamische knipperlichten die ook nog eens op de grond projecteren. Supervet. Ofzo.

Binnenkant

Het interieur van de Q7 dateerde in de basis nog uit 2015, dus het is niet gek dat de binnenkant compleet anders is. Of dat een goede zaak is laten we even in het midden. We zien vooral heel veel schermen. En ja, het passagiersdisplay is standaard. We moeten wel zeggen dat de vorige Q7 ook al weinig knoppen had. Toch is niet alles hypermodern in de nieuwe Q7: we zien opvallend veel hout. Dat is vast optioneel, maar leuk dat het kan.

Zoals altijd: laat in de reacties weten of jullie de nieuwe Audi Q7 een verbetering vinden of niet! Of laat je stem gelden in de onderstaande poll.