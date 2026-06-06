Oud vs. Nieuw: Bentley Flying Spur

Bij Bentley hebben ze de doeken getrokken van de nieuwste generatie Flying Spur. Een aantal aanpassingen aan de Britse sloep zie je direct, maar er zijn ook weer wat veranderingen waar je iets beter voor moet kijken. In deze editie van Oud vs Nieuw zetten we de verschillen haarscherp op een rij.

Bentley is vrij grondig te werk gegaan. De limousine kruipt optisch en technisch overduidelijk richting zijn recent vernieuwde tweedeursbroer: de Continental GT.

Exterieur: terug naar 1962

Wie de nieuwe Flying Spur van voren bekijkt, ziet direct de grootste optische revolutie. Voor het eerst sinds 1962 is een Bentley-sedan namelijk uitgerust met enkele koplampen in plaats van de vertrouwde dubbele kijkers. De grille is nu strak geïntegreerd in de herziene voorbumper en de traditionele 'wing vents' (de luchtroosters in de voorschermen) zijn volledig gladgestreken.

Aan de achterzijde is de kofferklep subtiel hertekend met vloeiendere lijnen en sluit de kentekenplaathouder nu in carrosseriekleur aan op het geheel. Samen met de nieuwe achterlichten en kersverse 22-inch velgontwerpen oogt de grote limousine een stuk moderner en strakker dan de uitgaande generatie.

Specificaties: welkom terug, S

Bentley heeft definitief afscheid genomen van de ambachtelijke twaalfcilinders en werkt nu met de High-Performance Hybrid. Bij zowel de gewone als de terugkerende Flying Spur S betekent dit een 4.0-liter twin-turbo V8 die gezelschap krijgt van een krachtige elektromotor. Waar de oude Flying Spur S nog 550 pk voortbracht, doen de nieuwe Spurs het met 680 pk. De sprint van 0 naar 100 km/u is daarmee geklaard in 3,7 seconden. De topsnelheid is 307 km/u.

Onderstel: Meer dynamiek voor de chauffeur

De Flying Spur S onderscheidt zich dan weer van de gewone Bentley (en diens voorganger) middels een opgewaardeerd onderstel. De speciale versie krijgt het Performance Active Chassis. Dit systeem combineert actieve vierwielaandrijving, torque vectoring en het 48V Bentley Dynamic Ride-systeem (actieve anti-rolbars).

En daar houdt het niet op. Voor het eerst krijgt de Flying Spur S een elektronisch sperdifferentieel (eLSD) op de achteras. Samen met de nieuwe twin-valve schokdempers en compleet nieuwe ESC-software moet de S scherper sturen dan zijn voorgangers.

Interieur: geen scheren en Batur-audio

Ook aan de binnenkant zijn er wat subtiele upgrades. Zo stijgt het aantal handgemaakte stoelstijlen naar vijf stuks, waarbij de ambachtslieden in Crewe per stoel maar liefst 12 uur bezig zijn met het stik- en plooiwerk. Nieuw op de optielijst is de introductie van de Virtuoso Collection. Deze exclusieve thema's (Soprano, Tenor en Bass) brengen onder andere unieke details in Champagne Gold naar het interieur én exterieur.’t Is maar dat je het weet.

De grootste traktatie is er echter voor de audiofielen. Het peperdure Naim for Mulliner-audiosysteem, dat speciaal werd ontwikkeld voor de exclusieve Batur (optieprijs destijds: £25.000), komt nu ook naar de Flying Spur. Het systeem telt 21 luidsprekers die gebruikmaken van gepatenteerde 'M'-conussen van hifi-gigant Focal. Dit zorgt voor een bizar lineaire frequentierespons en minimale vervorming. Anders gezegd: of je nu naar Bach of hardcore luistert, je krijgt het allerpuurste geluid dat je in een auto kunt krijgen.

Dus, de grootste veranderingen zijn wel de enkele koplampen, hybride V8 en optioneel audiosysteem. Wat vind jij van de nieuwe neus met de enkele koplampen: een geslaagde retro-vibe of horen er dubbele kijkers op deze Bentley?