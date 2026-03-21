Oud vs. nieuw: BMW 3 Serie vs. i3

BMW trok deze week het doek van de gloednieuwe i3. Dit is geen raar hatchback-achtig geval, zoals de eerste i3, maar een elektrische 3 Serie. Daarom zetten we de i3 in dit artikel naast de huidige 3 Serie. Overigens komt er ook nog een nieuwe 3 Serie met verbrandingsmotor, dus de i3 is niet de vervanger van de huidige 3 Serie. Even voor de goede orde.

Toch is het relevant om de i3 en de 3 Serie eens naast elkaar te zetten. Niet zozeer om de verschillen te zoeken (die zijn duidelijk), maar vooral om het Neue Klasse-design beter te kunnen beoordelen. Is het een geslaagde designrevolutie, of is de oude vertrouwde 3 Serie toch mooier?

Voorkant

Er is natuurlijk de nodige kritiek geweest op het design van BMW in de laatste jaren, maar die was vooral gericht op de gigantische nieren en de gespleten koplampen. Allemaal fratsen die de 3 Serie niet heeft. De Dreier is nog redelijk old school gebleven.

Als je daar dan de nieuwe i3 naast zet, voelt die laatste bijna als een auto van een ander merk. De i3 heeft ook geen kleine horizontale nieren in de grille, zoals de iX3 die heeft. Daardoor missen we toch een beetje het BMW-gevoel aan de voorkant.

Zij- en achterkant

Als we naar de zijkant kijken, vallen vooral de afwijkende proporties van de i3 op. Het is geen zetpil à la EQS, maar de i3 heeft duidelijk een kortere neus dan de 3 Serie. Ook de overhang aan de achterkant is korter. Het resultaat is natuurlijk een langere wielbasis en meer binnenruimte. Om precies te zijn is de wielbasis van de i3 4,6 centimeter langer. Leuk, maar de i3 oogt toch een beetje gedrongen naast het ranke silhouet van de 3 Serie.

Met dank aan de Hofmeister-knik is de i3 van de zijkant wel duidelijk een BMW. Aan de achterkant wordt het BMW-DNA weer minder. Het achteraanzicht is ietwat generiek. Zeker naast de 3 Serie met zijn karakteristieke ‘hockeystick’-achterlichten.

Interieur

Tot slot het interieur… We kunnen in ieder geval één ding zeggen: het interieur van de 3 Serie oogt meteen zwaar gedateerd naast dat van de i3. Het is alsof je in een concept car stapt, met het futuristische stuur en het scherm in de vorm van een parallellogram. De grootste verandering is echter Panoramic Vision (de balk onder de voorruit), die het traditionele instrumentarium vervangt.

We kunnen er nog meer woorden aan vuil maken, maar jullie hebben natuurlijk al lang een mening gevormd op basis van de foto’s. Deel die vooral in de reacties!