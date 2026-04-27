Oud vs. nieuw: BMW 7 Serie

De facelift van de 7 Serie is volgens BMW de grootste modelupdate die ze ooit gedaan hebben. Daarom is het de hoogste tijd om de oude en de nieuwe naast elkaar te zetten, om te kijken hoe groot de zichtbare verschillen zijn.

De lancering van de zevende generatie 7 Serie voelt nog als de dag van gisteren, maar toch is dit alweer vier jaar geleden. Traditioneel is het dan tijd voor een facelift, alleen zijn die bij BMW nooit zo ingrijpend. Dat is anders bij de 7 Serie. Om te zorgen dat het vlaggenschip niet compleet achterhaald is naast de Neue Klasse-modellen, was een subtiele update niet genoeg.

Voorkant

Gelukkig heeft BMW het grootste designprobleem van de 7 Serie aangepakt bij de facelift. Dat waren niet de grote nieren, want die passen prima bij een grote sedan. Het probleem zat ‘m in de spuuglelijke gespleten koplampen. Met de grote lichtunits onder en kleinere lichtunits daarboven keek de 7 Serie heel raar uit zijn ogen.

De nieuwe neus oogt een stuk strakker en beter in proportie, terwijl de auto stiekem nog steeds gespleten verlichting heeft. Alleen zitten de onderste lichtunits (met de daadwerkelijke koplampen) nu verstopt in de verticale sleuven aan de zijkant. Als je goed kijkt, zie je dat zelfs de motorkap nieuw is, wat we maar zelden zien bij een facelift.

Zij- en achterkant

Over de zijkant kunnen we kort zijn: die is hetzelfde gebleven. Of nou ja, bijna hetzelfde. Die spiegels en de dorpel zijn subtiel gewijzigd en er zijn nieuwe velgen. Aan de achterkant is er weer groter nieuws: de achterlichten, kofferklep en achterbumper zijn allemaal nieuw.

De achterlichten zijn een stuk breder geworden. Zo breed dat ze elkaar bijna raken in het midden, net als bij de i3. Hier zien we dan toch de Neue Klasse-invloeden, terwijl de neus helemaal niet lijkt op de Neue Klasse.

Interieur

Aan het exterieur is er genoeg veranderd, maar het grootste nieuws zit ‘m toch in de binnenkant. Zo’n beetje alles wat je ziet is nieuw, van het stuur en het dashboard tot de portieren toe. Het interieur is volledig Neue Klasse, met het gekke parallellogramvormige scherm en Panoramic iDrive. Als bonus heeft de 7 Serie ook nog een passagiersdisplay, wat de i3 en iX3 niet hebben. Verschil moet er zijn.

Dan de hamvraag: is de grootste facelift ooit van BMW ook een verbetering?