Oud vs. nieuw: BMW X5

We hebben de nieuwe BMW X5 al naast de Neue Klasse iX3 gezet, en dat is vooral een kwestie van ‘zoek de verschillen’. Dat is heel anders als je de nieuwe X5 naast zijn voorganger zet. Dat is meer een kwestie van ‘zoek de overeenkomsten’.

Dat is natuurlijk niet geheel verrassend. Met de Neue Klasse gooit BMW hun hele designtaal overhoop. En dit wordt uitgesmeerd over de gehele line-up. Ook de nieuwe X5 heeft dus alle uiterlijke Neue Klasse-kenmerken. Toch zijn de nieuwe en de oude X5 onderhuids meer verwant dan je zou denken. De nieuwe X5 staat namelijk op een doorontwikkeling van het oude vertrouwde CLAR-platform.

Voor- en zijkant

Je kunt niet klagen over de nieren. Jullie wilden kleinere nieren? Nou, die hebben jullie gekregen. Dat ze lijken op konijntanden moet je maar even voor lief nemen. En ja ze zijn verlicht, want anders doe je echt niet meer mee anno 2026. Toch zorgen de nieren ervoor dat de auto nog altijd herkenbaar is als BMW, ondanks alle radicale wijzigingen.

Als je de zijkant bekijkt, lijkt de nieuwe X5 lager dan de oude. Dat lijkt niet alleen zo, dat is ook zo. De nieuwe X5 is 1,751 meter hoog, of 1,748 als je de iX5 kiest. De uitgaande X5 is 1,765 meter hoog. Tegelijk is de nieuwe X5 langer (4,994 vs. 4,935 meter), waardoor de auto optisch nog iets lager is.

Wat verder natuurlijk opvalt aan de zijkant zijn de deurgrepen, of beter gezegd het ontbreken daarvan. De ouderwetse deurgrepen zijn vervangen door zogeheten ‘Winglets’. Dit heeft ermee te maken dat je de deur niet meer met brute kracht hoeft open te trekken: je hoeft de Winglets maar heel licht aan te raken en de deur gaat elektronisch open. Omdat we zo gewend zijn aan deurgrepen, oogt het een beetje kaal, maar eerlijk is eerlijk: traditionele deurgrepen zijn eigenlijk helemaal niet zo fraai.

Achterkant

De achterkant is compleet anders, maar dat kun je zelf ook wel zien. We willen even jullie aandacht vestigen op het feit dat er geen naad zit in de kofferklep van de nieuwe X5. Inderdaad: na vier generaties neemt BMW afscheid van de karakteristieke tweedelige achterklep. Verder zien we géén uitlaten bij de nieuwe X5. Nu is het exemplaar op de foto toevallig elektrisch, maar de benzine- en dieselvarianten hebben net zo min zichtbare uitlaten. Dus mensen kunnen niet zien of jij nou een hele milieuvriendelijke X5 op je oprit hebt staan, of een allesverwoestende diesel. Alleen de X5 M60e heeft uitlaten.

Binnenkant

Vanbinnen is de transformatie net zo groot als vanbuiten. De nieuwe X5 heeft het inmiddels bekende Neue Klasse-interieur gekregen, met Panoramic iDrive, het parallellogramvormige scherm én een passagiersdisplay. Dat laatste is overigens optioneel. Gelukkig kun je de X5 wel nog steeds uitvoeren met fraai wit Merino-leer, voor het echte premiumgevoel.

Vinden jullie de X5 in Neue Klasse-stijl wel dik of zeg je: doe maar lekker de oude X5? Laat het weten in de comments of in de onderstaande poll!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover