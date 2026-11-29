In 2003 maakten we kennis met de Challenge Stradale, op basis van de Ferrari 360. Nu, 23 jaar later, keert de naam terug op de Ferrari 296. Wat is er veranderd in 23 jaar? Daar gaan we achter komen in dit artikel.

Verwarrend genoeg was er al een hardcore versie van de 296, in de vorm van de 296 Speciale. Eigenlijk is dát de auto met een directe bloedlijn naar de Challenge Stradale. Die bloedlijn loopt via de 430 Scuderia, de 458 Speciale en de 488 Pista. De 296 Challenge Stradale is nog een tandje extremer dan de 296 Speciale en al zijn voorgangers: dit is meer dan ooit een raceauto voor de straat. Vandaar ook de naam Challenge Stradale.

Uiterlijk

Hoewel de auto’s dus niet helemaal één op één te vergelijken zijn, is het toch interessant om de naamgenoten eens naast elkaar te zetten. Qua uiterlijk is de 360 Challenge Stradale – die officieel alleen Challenge Stradale heet – aanzienlijk minder opvallend. Deze auto is nauwelijks te onderscheiden van de normale 360. Alleen doorgewinterde spotters herkennen de afwijkende velgen en de uiterst subtiele ducktail. De striping is het makkelijkste herkenningspunt, maar dat was optioneel.

De Ferrari 296 Challenge Stradale kun je daarentegen van een kilometer herkennen. De auto heeft een gigantische achtervleugel, een dito diffuser en de nodige vinnen aan weerszijden van de voorbumper. Dit alles is echter volledig functioneel. De 296 Challenge heeft het namelijk ook, en op een raceauto is niks voor de sier.

Motor

Qua motor is het natuurlijk 1-0 voor de 360 Challenge Stradale. Die heeft nog een atmosferische 3,6 liter V8, die 425 pk en 373 Nm aan koppel levert. De 296 Challenge Stradale is ontdaan van zijn hybride componenten en wordt puur aangedreven door een 3,0 liter biturbo V6. Uiteraard levert de V6 wel een klap meer vermogen: 700 pk. Het koppel bedraagt 740 Nm, bijna het dubbele van de 360 Challenge Stradale.

Interessant is het gewicht. We zijn gewend dat auto’s anno 2026 een stuk zwaarder zijn dan 23 jaar geleden. De 296 is dat ook, maar toch is het verschil dan je misschien zou denken. De oude Challenge Stradale had een leeggewicht van 1.180 kg, en dan had je een behoorlijk gestripte auto, zonder radio, geluidsisolatie of elektrische ramen. Het gewicht van de 296 Challenge Stradale komt uit op 1.330 kg, dus het scheelt maar 150 kg.

Qua prestaties maakt de 360 uiteraard geen schijn van kans. Die sprintte in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/u, de 296 doet dat in 2,8 seconden. Van 0 naar 200 deed de 360 CS in 12,6 seconden (volgens de meest optimistische bron), de 296 doet dat in een luttele 7,9 seconden. Qua topsnelheid is het verschil potentieel minder groot. De 360 haalde 300 km/u, bij de 296 Challenge Stradale communiceert Ferrari alleen dat ‘ie harder dan 300 km/u gaat. Maar deze cijfers zijn eigenlijk niet zo belangrijk. De 296 Challenge Stradale is gebouwd voor optimale prestaties op het circuit, niet op topsnelheid.

Bij veel sportauto’s van 23 jaar geleden kon je nog zelf roeren, maar niet bij de Challenge Stradale. Deze auto was alleen met zestraps gerobotiseerde handbak te krijgen. De 296 Challenge Stradale heeft een zeventraps automaat met dubbel koppeling, die op alle gebieden beter is. Al heeft het ongepolijste karkater van een gerobotiseerde handbak inmiddels ook een bepaalde charme.

Interieur

Werpen we ook nog even een blik op het interieur. Hier is het verwantschap nog het meest duidelijk. In beide auto’s zit je in rode alcantara kuipstoelen en ben je omgeven door carbon. Hoe kaal het interieur precies is, hangt in beide auto’s af van de configuratie. Zo was de Challenge Stradale uit te rusten met plexigas zijruitjes, die dus niet op en neer kunnen. De nieuwe Challenge Stradale heeft gewoon elektrisch bedienbare ramen. De 296 kun je echter ook behoorlijk kaal houden. In de meest basale uitvoering heb je bijvoorbeeld alleen traanplaat onder je voeten, zonder enige bekleding. Dat zie je tegenwoordig nooit meer in een straatauto.

Enfin, we kunnen nog een poosje door lullen, maar je weet waarschijnlijk allang welke van de twee je favoriet is. Laat het weten in de comments of in de onderstaande poll!