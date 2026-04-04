Oud vs. nieuw: Mercedes GLE

Mercedes is druk bezig om hun hele gamma te vernieuwen. De meest recente toevoegingen zijn de GLE en GLS, die eerder deze week onthuld zijn. In dit artikel zetten we de vernieuwde GLE naast de ‘oude’ GLE. De GLS laten we even buiten beschouwing, want laten we wel wezen: die is niet bijster relevant voor Nederland.

Met het compleet nieuwe front zullen er misschien mensen zijn die denken dat het een nieuwe generatie is, maar het gaat slechts om een facelift. Wel zegt Mercedes dat er maar liefst 3.000 onderdelen nieuw of vernieuwd zijn. Hoeveel je daarvan ziet? Daar gaan we nu achterkomen.

Voorkant

Van voren oogt de GLE in ieder geval gloednieuw. De neus is helemaal in lijn met de rest van het gamma. De koplampen zijn nu via een zwart gedeelte (Black Panel) verbonden met de grille, wat we voor het eerst op de vernieuwde E-Klasse zagen. Ook de stervormige dagrijverlichting heeft nu zijn weg gevonden naar de GLE. Als klap op de vuurpijl is het logo en de grille verlicht, al zie je dat niet op deze foto's. Ondanks het nieuwe front heeft Mercedes de motorkap gelijk kunnen houden.

Zij- en achterkant

Mochten er nog twijfels zijn of dit een facelift is of een nieuwe generatie, dan worden die weggenomen als je de zijkant vergelijkt. Die is vrijwel identiek. Hier zie je weinig terug van de 3.000 nieuwe onderdelen. De 'zoek de verschillen'-experts onder ons zullen wel een klepje opmerken bij de vernieuwde GLE. Dat is niet omdat Mercedes de vulopening verplaatst heeft, maar simpelweg omdat de rechtse GLE een PHEV is en de linkse niet.

De achterkant is ook flink gemoderniseerd, met stervormige achterlichten in een doorlopende balk. Toch is er niet zo heel veel veranderd als je de facelift en de pre-facelift naast elkaar ziet. De vorm van de achterlichten is bijvoorbeeld nog deels hetzelfde gebleven, zodat ze geen nieuwe achterschermen hoefden te maken.

Binnenkant

Bij een facelift moet je de aanpassingen aan het interieur vaak met een vergrootglas zoeken, maar dat geldt niet voor de Mercedes GLE. Op het dashboard prijkt een gloednieuwe ‘Superscreen’, bestaand uit drie losse schermen. Een passagiersdisplay is standaard inbegrepen. Ook de typische ronde luchtroosters die we eerder zagen in de nieuwe CLA, GLC en S-Klasse zien we terug. Buiten het dashboard is het interieur grotendeels hetzelfde gebleven. Zo heb je nog gewoon hetzelfde stuur in je knuisten.

Dan rest de vraag: vind je deze facelift geslaagd, of heb je liever de pre-facelift?