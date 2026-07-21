Oud vs. nieuw: Peugeot 208 GTi

Peugeot presenteert de e-208 GTi als de spirituele opvolger van de 205 GTi, maar dat is een beetje misplaatst. De 205 GTi was vooral zo leuk vanwege het lage gewicht en de 208 GTi is ongeveer 650 kg zwaarder. Daarom zetten we de e-208 GTi naast zijn directe voorganger, de vorige 208 GTi. Die vergelijking is misschien iets relevanter.

In onze alom geprezen rubriek ‘oud vs. nieuw’ kijken we doorgaans vooral naar de visuele verschillen, maar in dit geval is het wel zo leuk om ook de cijfers erbij te pakken. Maar laten we eerst even met het uiterlijk beginnen.

De looks

De nieuwe designtaal van Peugeot kennen we inmiddels, maar deze foto’s zijn toch weer even een reminder dat het een flinke verbetering is. De oude neus van Peugeot oogde altijd een beetje moeilijk en al helemaal op een compact model als de 208. De nieuwe 208 oogt lekker agressief en modern. We begrijpen alleen nog steeds niet waarom Peugeot hun prachtige logo nou zo nodig moest vervangen door een goedkoop ogend zwart schildje.

Verder zie je – als je heel goed telt – dat de oude 208 GTi drie deuren heeft en de nieuwe vijf. Eigenlijk passen drie deuren beter bij een sportief model, maar helaas is deze carrosserievorm verleden tijd. Niet alleen bij Peugeot: de Mini Cooper en de GR Yaris zijn nog de enige driedeurs modellen in het B-segment. En in het C-segment zijn er überhaupt geen driedeurs hatchbacks meer.

Qua interieur zijn er ook flinke stappen gemaakt. De vorige 208 GTi had nog het interieur met het lelijke hoge instrumentarium en het lage stuur. Bij de huidige 208 zie je dat nog steeds een beetje terug, maar het is minder storend. Verder ziet het interieur er een stuk hoogwaardiger uit, zeker met de GTi-aankleding.

De cijfers

En hoe zit het met de cijfers? Een EV is sneller (duh), maar hoeveel scheelt het? Stellantis houdt zich nog in, want de e-208 GTi heeft 281 pk gekregen. Dat is veel voor een B-segmenter, maar niet per se veel voor een elektrische auto. Toch heeft de e-208 GTi 73 pk meer dan zijn voorganger, want die haalde 208 pk uit de beruchte 1.6 THP. Daarnaast heeft de elektrische 208 GTi 345 Nm aan koppel, tegen 275 Nm in de vorige 208 GTi.

Dit zorgt ervoor dat de e-208 GTi in 5,5 seconde op de 100 km/u zit. Daarmee ga je een stoplichtsprintje met twee vingers in de neus winnen, want de 208 GTi op benzine doet er 6,8 seconden over. Uiteindelijk word je toch weer ingehaald, want de e-208 GTi gaat niet harder dan 180 km/u, terwijl de vorige 208 GTi 230 km/u loopt. En zelfs een 205 GTi is sneller, want die kan 190 km/u.

Verder is het gewicht natuurlijk een dingetje. Zo licht als een 205 GTi was de 208 al lang niet meer, maar toch is de e-208 bijna 400 kg zwaarder. Deze auto weegt namelijk 1.510 kg, terwijl de vorige 208 GTi maar 1.135 kg woog. Dat is een serieus nadeel.

Toch is de e-208 GTi meer dan alleen een EV met wat meer pk’s. Deze auto heeft bijvoorbeeld een mechanisch sperdifferentieel, wat de benzine-208 GTi niet had. Althans, de normale versie niet. Alleen de gelimiteerde 208 GTi 30th had een Torsen-sperdifferentieel.

Kies maar

De looks en de cijfers zeggen natuurlijk nog lang niet alles. Om een gefundeerde mening te vormen moet je eigenlijk met beide auto’s gereden hebben. Maar jullie weten waarschijnlijk toch al wat jullie voorkeur is. Dus laat het maar weten in de reacties of in de onderstaande poll: ga je voor de elektrische e-208 GTi of wil je toch graag die 208 GTi met 1.6 THP?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover