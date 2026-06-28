Oud vs. nieuw: Renault Megane E-Tech

De Renault Megane E-Tech is onder het mes gegaan voor een facelift, zoals we eerder deze week al konden melden. Het voelt niet direct als een ingrijpende facelift, maar dat komt misschien omdat de vernieuwde Megane E-Tech lijkt op een van de vele andere crossovers van Renault. Maar als je de nieuwe en de oude naast elkaar zet (en dat gaan we vandaag doen), zijn er toch aardig wat verschillen te bespeuren.

Voorkant

De voorkant is eigenlijk compleet nieuw. Tussen de koplampen zit nu iets wat verdacht veel lijkt op een traditionele grille. Tegelijkertijd is het logo gekrompen. De meest opvallende wijziging is de dagrijverlichting. De strijkijzervormige verlichting is vervangen door een partij ruitvormige lampjes.

Als je goed kijkt zie je dat de koplampen stiekem nog hetzelfde zijn. Dat zijn ook meteen de enige onderdelen aan de voorkant die niet vernieuwd zijn. De motorkap oogt nog hetzelfde, met de karakteristieke inkepingen. Toch heeft Renault de oude motorkap niet kunnen hergebruiken, vanwege het kleinere logo.

Zij- en achterkant

En profil zijn er geen zichtbare verschillen, behalve de chromen raamlijsten die zwart zijn geworden. In ieder geval op dit exemplaar. Toch is er nog een verschil: de vernieuwde Megane E-Tech is 2 centimeter hoger. Dit was blijkbaar nodig om de nieuwe 67 kWh LFP-accu kwijt te kunnen.

Een facelift is doorgaans geconcentreerd op de voorkant, vandaar de naam. Aan de achterkant heeft Renault de wijzigingen dan ook subtiel gehouden. De achterlichten zijn net even anders, evenals de achterbumper. De Megane E-Tech heeft nu een heuse nepdiffuser, zoals we tegenwoordig op heel veel auto’s zien.

Binnenkant

We voegen voor de volledigheid ook plaatjes van het interieur toe, maar naar de verschillen kun je lang zoeken. Het meest spraakmakende verschil is dat Renault TEP (nepleer) heeft toegepast op het dashboard van de techno-uitvoering. Verder vonden de Fransen het niet nodig om iets aan het interieur te veranderen.

Dan is het nu tijd om een oordeel te vellen: is de facelift van de Renault Megane E-Tech geslaagd of niet? Laat het weten in de comments of breng je stem uit in de poll hieronder!

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