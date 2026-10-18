Oud vs. nieuw: Tesla Roadster

Normaliter zetten we in deze rubriek een nieuw model tegenover de vorige generatie. Dan zouden we dus eigenlijk de kersverse Tesla Roadster meoten vergelijken met de originele Tesla Roadster uit 2008. Maarrr… er was natuurlijk ook nog de Tesla Roadster Concept uit 2017. Dat is eigenlijk ook een totaal andere auto dan de Roadster die Elon Musk eerder deze week onthulde.

We zijn nu eigenlijk twee concept cars aan het vergelijken. De Roadster uit 2017 was namelijk een concept car en nu, bijna 10 jaar later, komt Tesla met eh… weer een concept car. Wanneer er daadwerkelijk een productieversie komt is nog maar zeer de vraag. Maar daar gaan we het in dit artikel niet over hebben. We gaan kijken of de nieuwe Roadster überhaupt nog lijkt op de vorige concept car.

Design in de prullenbak

We kunnen er heel veel woorden aan vuil maken, maar het is bij het zien van de foto’s al snel duidelijk: Tesla is gewoon weer met een blanco vel papier begonnen. Het design uit 2017 is volledig in de prullenbak verdwenen. In plaats daarvan heeft Tesla gekozen voor een futuristisch design á la de Cybertruck.

En Tesla is niet alleen qua design teruggegaan naar de tekentafel. De technische specificaties zijn ook heel anders. Zo beloofde Tesla in 2017 een actieradius van 1.000 kilometer voor de Roadster, die een 200 kWh zou krijgen. Die range is nu gehalveerd, naar zo’n 500 kilometer.

Totaal ander product

Nu is dat geen gekke keuze, want een loodzware 200 kWh accu is eigenlijk het laatste wat je wil in een sportwagen. Maar de klanten die destijds een aanbetaling hebben gedaan, voelen zich waarschijnlijk wel genaaid. Tesla komt nu doodleuk met een totaal ander product op de markt. Als dit model überhaupt ooit op de markt komt.

Maar hé, de nieuwe Tesla Roadster kan vliegen! Of niet? Elon Musk heeft een leuke show opgevoerd, maar we geloven het pas echt als hij zelf met z'n dikke pens in de auto gaat zitten en een stukje vliegt. Één ding is zeker: een auto die op deze manier kan vliegen, gaat niet legaal zijn. Dus als de Roadster ooit op de markt komt, dan is het de versie die NIET kan vliegen.

Roadster die geen roadster is

Nog een verschil met de ‘vorige’ Roadster: de nieuwe Tesla Roadster is helemaal geen Roadster. Het dak zit potdicht. De eerste generatie en de concept car uit 2017 rekten het begrip roadster al behoorlijk op (dat waren targa's), maar de nieuwe Roadster is simpelweg een coupé. De naam slaat dus eigenlijk nergens op.

Enfin, welke Tesla Roadster vinden jullie beter gelukt? De auto uit 2017 of de nieuwe Roadster die deze week is onthuld? Laat het weten in de reacties of in de onderstaande poll!

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