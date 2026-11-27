Recent onthulde Volkswagen een gloednieuw R-model. Dat maken we niet vaak mee. Het is de T-Roc R die een tweede generatie krijgt. In dit artikel gaan we de verschillen onder de loep nemen.

Laten we even beginnen met een overeenkomst: er ligt nog steeds de welbekende EA888 2.0 TSI uit de Golf GTI onder de kap. Het vermogen is gestegen van 300 pk naar 333 pk en het koppel van 400 naar 420 Nm. Ook is de T-Roc R nu een mild hybrid. Uiteraard heeft de T-Roc R ook weer vierwielaandrijving. Opvallend genoeg verlies je met de nieuwe generatie een stoplichtsprintje van de oude. De nieuwe T-Roc R doet 5 seconden over de sprint van 0 naar 100, terwijl de vorige daar maar 4,8 seconden voor nodig had.

Wat helaas hetzelfde blijft: de T-Roc R is niet voor Nederland. De vorige T-Roc was in eerste instantie nog wel leverbaar in ons land, maar in 2021 verdween de auto uit de prijslijst. En met de nieuwe generatie keert de T-Roc R helaas niet terug. Pon had ‘m wel in de configurator kunnen zetten, maar dat heeft toch niet zoveel zin. Dan zou de auto namelijk meer dan 90 mille gekost hebben en zou iedereen ‘m alsnog uit Duitsland halen.

Exterieur

Qua uiterlijk heeft Volkswagen ook hetzelfde recept toegepast, zoals je ziet. De nieuwe T-Roc R is ook weer te krijgen in Lapiz Blue, de karakteristieke R-kleur. Qua neus is de auto nog een stukje agressiever geworden, met een grote zwarte muil waar Darth Vader jaloers op zou worden.

Van de zijkant lijken de oude en de nieuwe T-Roc R als twee druppels water op elkaar. Zoveel, dat je bijna zou denken dat het gewoon een grondige facelift is. Dat is echter niet het geval: de nieuwe T-Roc is echt groter. Met 4,37 meter is de nieuwe zo’n 13 centimeter langer. Ook de wielbasis is met 4 centimeter toegenomen.

Aan de achterkant zien we hét herkenningspunt van de T-Roc R weer terug: de vier uitlaten. Wederom kun je tegen meerprijs een Akrapovič-uitlaat af fabriek laten monteren. Voor de mensen die eigenlijk een Golf R hadden wilden, maar van hun vrouw een auto met een hoge instap moesten kopen.

Interieur

Vanbinnen is er continuïteit, want je hebt hetzelfde stuur in je knuisten. De rest van het interieur is compleet nieuw. Op het dashboard prijkt een groter 12,9 inch scherm. Wat verder opvalt is de afwezigheid van de automaatpook: die is vervangen door een hendel achter het stuur.

Welke T-Roc R zou je liever ophalen in Duitsland? De nieuwe of toch liever de oude? Laat het weten in de comments of breng je stem uit in de poll!