Oude bekende naam voor tankstations keert terug naar Nederland

Met het vertrek van grote namen als BP en Gulf in het Nederlandse straatbeeld qua tankstations, is er natuurlijk ruimte voor nieuwe uitbaters. Eentje daarvan is een oude bekende, al is tankstations niet helemaal de juiste term.

Er zijn natuurlijk veel vaker namen van tankstations verdwenen uit Nederland. Ondergetekende woonde ooit naast een tankstation wat zo'n 20 jaar geleden nog de Bim heette. Waar is die gebleven? Nou ja, dingen komen en gaan, maar verdwijnen is vaak een grote term. We noemden BP in de intro, dat bedrijf verdwijnt enkel uit Nederland, niet volledig. Zo is ook ooit de naam Q8 gekomen en gegaan in ons land. Gegaan in 2013, want je gaat geen Q8-tankstations meer vinden in Nederland.

Q8 keert terug

Net nu Audi geen Q8 e-tron meer verkoopt, komt Q8 echter terug naar Nederland in gewijzigde vorm. Je kan raden welke kant het op gaat: het bedrijf keert terug als Q8 Electric. In plaats van tankstations gaat het Koeweitse oliebedrijf zich hier richten op het opladen van EV's. De naam die letterlijk staat voor het land van oorsprong (de Engelse uitspraak van Koeweit is vrijwel hetzelfde als de Engelse uitspraak van Q8) en het logo met de twee overlappende zeilen van een Arabische zeilboot (ja, echt) zullen dus binnenkort net zo makkelijk weer ons straatbeeld verrijken als dat het verdween in 2013.

Tango

Over het verdwijnen in 2013 gesproken: de meeste tankstations van Q8 zijn veranderd naar tankstations onder de naam Tango, tegenwoordig een vrij bekend merk. Dat merk is dan weer een onderdeel van Kuwait Petroleum waar Q8 onder valt. Tango wilde als bekende naam in Nederland ook helpen met laadpalen onder de naam Tango Electric, maar dat wordt dus nu Q8. Zo blijven de twee merken gescheiden: Tango blijft nu enkel de naam voor tankstations, Q8 voor laadpalen. Er komen dus geen Q8-tankstations terug naar Nederland.

Het is overigens allemaal geen grote verrassing wat betreft de naam Q8 terug in ons straatbeeld, eerder gewoon een marketingkeuze van het moederbedrijf. Q8 Electric opereert namelijk al in meerdere Europese markten en dus is de stap naar Nederland niet zo groot meer. Maar goed, je gaat vanaf binnenkort dus weer een oud bekend logo tegenkomen, voor EV-rijders zelfs een nuttige.