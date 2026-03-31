Oude bekende uit de jaren '90 maakt comeback

Kennen we de Land Rover Freelander nog? Dit model is inmiddels alweer 12 jaar verdwenen. Land Rover heeft dit model namelijk omgedoopt tot Discovery Sport. Maar nu maakt de naam Freelander een glorieuze comeback.

Submerk

Freelander keert niet alleen terug als modelnaam, het is ook meteen een submerk. Dat is de nieuwe strategie van Land Rover, want ook Discovery, Range Rover en Defender zijn tegenwoordig allemaal submerken. Een opmerkelijke strategie, want nu zijn er eigenlijk geen auto’s meer die Land Rover heten. Is het imago zo slecht dat Land Rover maar gewoon heeft besloten om de merknaam terug te trekken...?

Nog een dingetje: de Discovery Sport bestaat ook nog steeds, terwijl dat de opvolger is van de Freelander. Hoe zit dat dan? Nou, de Freelander is – in tegenstelling tot alle andere Land Rovers - volledig elektrisch. De auto komt voort uit een joint-venture van Jaguar Land Rover en het Chinese Chery. Want helemaal zelf een elektrische auto ontwikkelen is nogal moeilijk gebleken voor JLR.

Terug naar de jaren ‘90

Voor alle duidelijkheid: de Freelander die je hier ziet is nog een concept car, genaamd de Freelander Concept 97. Grappig genoeg ziet deze auto er ook uit als een vergeten concept car uit 1997. Maar hij is toch echt vandaag onthuld.

De jaren ’90-look is niet per ongeluk ontstaan, de ontwerpers hebben zich duidelijk laten inspireren door de eerste generatie Freelander. Die werd in 1997 geïntroduceerd en was destijds een groot succes voor Land Rover. De schuine D-stijl van de Concept 97 is een leuke knipoog naar de driedeurs Freelander, die een verwijderbare softtop c.q. hardtop had. Verder is het een soort mini-Defender.

Het interieur heeft nog een hoog concept car-gehalte, met een soort zithoek achterin. De suicide doors gaan het productiestadium ook niet halen, gokken we. De flatscreen op het dashboard oogt wél behoorlijk productierijp. Daarachter zien we ook nog een panoramascherm over de hele breedte van het dashboard, wat verdacht veel doet denken aan de nieuwe BMW-interieurs. Zijn de Chinezen toch weer aan het kopiëren?

800V

Aangezien het een concept car is, hebben we nog geen definitieve specificaties. Sterker nog: we hebben helemaal geen specificaties. We weten alleen dat de auto op een 800V-platform staat. Een verbrandingsmotor is ook niet uitgesloten, want het platform biedt mogelijkheden voor PHEV’s en REV’s.

Een submerk is eigenlijk pas een submerk als je meerdere modellen hebt, maar die gaan er ook komen. Freelander heeft maar liefst zes modellen in de pijplijn zitten. In eerste instantie richten ze hun pijlen op China, maar het is de bedoeling dat ze op termijn ook naar Europa komen. De Concept 97 ziet er niet verkeerd uit, dus van ons mogen ze komen.