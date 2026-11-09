Een goedkopere, oude Bentley is opeens interessant geworden

Een gebruikte Bentley Continental GT is al langer een manier om voor relatief weinig geld in een bijzonder luxe coupé te rijden. Alleen voelt de techniek aan boord zo oud als je overgrootoma. Bentley heeft dat nu opgelost.

Voor modellen uit 2012 tot en met 2019 is een nieuw infotainmentsysteem beschikbaar, compleet met Apple CarPlay en Android Auto. Dat heeft de Britse automaker goed afgekeken bij Porsche. Dat merk weet al jaren oudere generatie modellen relevant te houden met een moderne versie van PCCM .

De upgrade is bedoeld voor de tweede generatie Continental GT , de Continental GT Convertible en de Flying Spur . Het bestaande scherm en de fysieke bediening van de klimaatregeling sloopt het merk uit de auto en daar komt een nieuw systeem met een 9,7 inch touchscreen voor in de plaats. De resolutie bedraagt 2K en Bentley belooft een soepele respons. Daarmee moet het scherm niet alleen scherper ogen, maar ook prettiger werken. Helemaal bij de tijd dus.

CarPlay, Android Auto en nieuwe kaarten

De grootste verbetering voor dagelijks gebruik is de koppeling met je smartphone. Zowel Apple CarPlay als Android Auto werkt draadloos via Bluetooth of met een kabel. Wie voor de kabel kiest, gebruikt de USB-A-aansluiting in de middenconsole. Deze kan de telefoon meteen opladen. Bellen, contacten bekijken en muziek afspelen kan via het scherm of door middel van stemcommando’s.

Ook de ingebouwde navigatie krijgt een opfrisbeurt. Die biedt actuele kaartgegevens, routebegeleiding in 2D of 3D en informatie over maximumsnelheden. Bentley zegt dat de kaarten in de toekomst bijgewerkt kunnen worden.

De klimaatregeling verhuist naar het touchscreen. Dat levert een nettere middenconsole op en meer schermruimte, al zal daar niet iedereen fan van zijn. De fysieke knoppen zullen ongetwijfeld gemist worden.

Het mooiste aan dit hele verhaal is natuurlijk de officiële ondersteuning vanuit Bentley. Je koopt niet op Ali een schermpje dat niet altijd even mooi past, om nog maar te zwijgen over de kwaliteit op de lange termijn. Dit is allemaal vanuit Bentley ontworpen en bedacht, wat de aansluiting naadloos maakt.

De upgrade is verkrijgbaar via Bentley-dealers. Nu kun je met een gerust hart een oude Continental GT of Flying Spur overwegen als moderne daily driver. Helaas heeft het merk geen moderne oplossing voor de running costs van de oude modellen, want het blijft natuurlijk wel een oudere Bentley onderhuids.

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